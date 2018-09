5000 Franken für den besten «Fortnite»-Spieler

Neben der Fantasy Basel ist die Zurich Game Show das zweite Jahreshighlight für Zocker, Cosplayer und alle anderen, die auf nerdigen Kram abfahren. Hier gibts das grösste «Fortnite»-Turnier der Schweiz, die Chance, mit ein paar coolen Youtubern Selfies zu schiessen und ausserdem viele neue Games anzuzocken.

Das wohl Coolste ist aber alles rund um eSports – und der damit verbundene Dienst an die Schweizer Game-Szene. Während in anderen Ländern einzelne Schulen ihre eSportler speziell ausbilden und trainieren oder über millionenschwere Arenen für Zock-Turniere diskutieren, hat das (semi)professionelle Gamen bei uns noch einen etwas schwereren Stand. Und viele Menschen hier wollen das ändern.

5000 CHF Preisgeld

An der Zurich Game Show wird heute die Schweizermeisterschaft im Nintendo-Shooter «Splatoon 2» ausgetragen, Besucher können in «Fortnite» in Duos um 5000 CHF kämpfen (die Slots sind bereits alle vergeben) oder unseren Nationalteams dabei zusehen, wie sie in «Counter-Strike: Global Offensive» und «League of Legends» gegen die ziemlich starken Dänen antreten – als Warm-Up für die kommende WM in Taiwan.

Ausserdem sind diverse Schweizer eSports-Teams in der Messe Zürich, um gegen waghalsige Besucher anzutreten, die sie battlen möchten. Kleiner Teaser: Ihr werdet in etwa gleich in den Boden gestampft wie Machine Gun Kelly im Disstrack, den Eminem gestern rausgehauen hat.

Die Zurich Game Show ist noch heute und morgen geöffnet. Das Programm findet ihr hier.