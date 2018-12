So viel verdient ein Youtuber

Youtuber haben einen schweren Stand: Sie erzählen online ein bisschen Nonsense, gestikulieren dabei wild und bekommen dafür mehr Geld und Sex, als du dir je erträumen kannst. So die öffentliche Wahrnehmung. Immerhin das mit der Kohle stimmt – jedenfalls für den kleinen Teil, der es bis ganz nach oben des erlauchten Kreises von Vloggern schafft. Fairerweise muss betont werden, dass dahinter ein ganzer Haufen Arbeit steckt.

In einem «Ask Me Anything», einem Reddit-Thread, in dem Personen sich ohne Einschränkung den Fragen der Online-Community stellen, beantwortete ein anonymer Game-Youtuber Fragen zu seinem Einkommen, dem Stress und der psychischen Belastung, die ein erfolgreicher Channel mit sich bringt.

«Ich kann nie abschalten»

«Ich musste zwei Jahre lang Videos drehen, bevor ich immerhin ein paar hundert Dollar pro Monat machte», schreibt der anonyme Vlogger. Dann stieg der Lohn für die Game-Videos stetig. Mittlerweile macht er laut eigener Aussage rund 220'000 Franken pro Jahr – ein sehr anständiges Einkommen. Und mit 500'000 Subscribern gehört er noch nicht einmal zur obersten Liga.

Wie jeder gut bezahlte Job geht mit dem Leben als Youtuber aber auch Stress einher. «Weil ich zuhause arbeite, kann ich nie abschalten», schreibt er. «Wenn man wenige Meter neben seinem Bürotisch lebt, gibt es immer etwas zu tun: Eine Mail zu beantworten, ein Video zu schneiden, eine neue Technik, die ich testen muss und und und.» Der psychische Druck sei immens, vor allem weil es so etwas wie Arbeitssicherheit nicht gibt: «Ich könnte über Nacht alles verlieren.»

Millionär mit acht Jahren

Für den Moment kann der anonyme Youtuber gut von seiner Arbeit leben. Es geht aber noch viel luxuriöser: Jake Paul, der etwas weniger anstrengende Bruder des Typen, der in einem japanischen Wald Witze über eine Leiche machte, hat mit Videos, Merch und Werbeaufträgen alleine im Jahr 2017 laut Forbes 11.5 Millionen Dollar gemacht. Und damit liegt er gerade einmal auf Platz sieben der am besten verdienenden Youtuber. Die Top 10 – darunter befindet sich auch ein achtjähriger Knirps – siehst du in der Bildstrecke.