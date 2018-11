Wer hier einzieht, ist selber Schuld

Versuch mal, in Zürich eine vernünftige Wohnung zu finden. Zuerst stehst du minuten- oder gar stundenlang in der Schlange und schleimst dich bei den Vermietern ein, nur um dir dann anzuhören, dass dein Einkommen nicht genügt und die Bleibe nun zur Zweitwohnung eines neureichen Schnösels wird.

Noch schlimmer ist die Situation in London, deshalb ist man es sich auch dort gewohnt, Kompromisse einzugehen. Wer aber auf das Inserat einer WG im Stadtteil Finsbury Park, das gerade auf Twitter die Runde macht, eingeht, ist definitiv selber schuld.

«Keine Freunde, kein Gelächter»

Gepostet wurden die Messages von Twitter-User @rxdazn. Sein Kumpel habe auf ein Wohnungsinserat geantwortet und direkt einen Regelkatalog für ein mögliches Zusammenleben erhalten. Die Anforderungen, die die Hauptmieterin an ihre künftigen Mitbewohner stellt, lesen sich wie Sheldon Coopers feuchter Traum. Hier einige der absurden Vorschriften der WG:

• Du sollst zwischen neun und fünf Uhr nicht zuhause sein, weil die Hauptmieterin Homeoffice macht und die Wohnung für sich braucht.

• Du sollst in deinem Zimmer nicht telefonieren, weil ein früherer Mitbewohner häufig Skype benutzte und die Dame des Hauses sich daran störte – dasselbe gilt für Podcasts, Filme und «lautes Lachen nach elf Uhr».

• Du sollst nicht ständig zur Toilette gehen.

• Du sollst nach der Arbeit keine aufwendige Gerichte zubereiten – schliesslich kocht die Hauptmieterin dann selber und du sollst die Küche nicht besetzen, nur weil du «nie gelernt hast, wie man sich ein Sandwich macht».

• Du sollst keine Freunde zu dir einladen, denn «es gibt genügend andere Orte, um sie zu treffen». Der Partner geht in Ordnung, solange es nicht gleich drei Mal pro Woche ist – «dann sollten sie Miete bezahlen».

Zum Abschluss betont die kleine Diktatorin dann doch noch, dass sie, abgesehen von diesen Paar Regeln, eigentlich sehr «easy going» ist. Ähä.

«Stell dir die Regeln für ihren Freund vor»

Auf Twitter wurden die Screenshots bereits über 2'000 Mal kommentiert. «Stell dir mal vor, wie die Regeln für ihren Freund aussehen», heisst es unter anderem.

Wow can you Imagine her requirements for a boyfriend, or how her dating profile would be..

Easy going huh.. Not.. — Elle J Morgan (@j_bradbury0630) 24. November 2018

Viele Tweets machen sich auch darüber lustig, wie widersprüchlich die Forderungen sind: «Man darf also vor 8.30 Uhr nichts kochen, weil der Geruch von Essen sie aufweckt, muss aber um neun aus dem Haus sein», schreibt jemand.

no cooking before 8:30 a.m. because the smell of the food apparently wakes people up , and yet you must have a 9-5 job — George Preston (@YourLocalGP) 24. November 2018

Ein Tweet trifft den Nagel auf den Kopf: «Gibt es wirklich Menschen, die das lesen und sich denken: ‹Ja, da würde ich gerne wohnen›?»

I wonder if anyone reads all of that and thinks “yes, this is the place for me!” — Pooka (@pooka8677) 24. November 2018

Das ganze Inserat siehst du oben in der Bildstrecke.