Ist das der hässlichste Weihnachtsbaum der Welt?

Saftig grün, mit dicht bewachsenen Zweigen und gut bestückt mit einer vollen Nadelpracht – all das fehlt dem Weihnachtsbaum auf dem Erfurter Domplatz. Die harsche Kritik von boshaften Internet-Trollen liess deshalb auch nicht länger als einige Sekunden auf sich warten.

Statt den Spott über sich ergehen zu lassen, wehrt sich der Tannenbaum aber – mittels eigenem Facebook-Profil. Die Rotfichte, die mit ihrem für üblichere Weihnachtsbäume etwas mickrigen Erscheinung an ein gerupftes Huhn erinnert und darum «Rupfi» getauft wurde, gab Mitte November nach der Hohn-Welle ihr Social-Media-Debüt.

Tanne hat 4000 Follower

Hinter der Facebook-Seite steckt der lokale Radiosender «Antenne Thüringen», auf dem die Mitarbeiter mit den Fans den alltäglichen Irrsinn eines Weihnachtsbaums teilen. Zum Beispiel Konversationen mit verwandten ebenfalls leicht bestückten Tannen vor dem Brandenburger Tor in Berlin oder die Vereinbarung von Selfie-Terminen mit Rupfi-Anhängern. Was ein Weihnachtsbaum halt so macht.

Das unkonventionell Weihnachtsmodell, das zugegebenermassen doch eher nach einem vernachlässigten Zweck-WG-Baum als einem Feiertagstraum aussieht, zelebriert seine Hässlichkeit – mit über 4000 Facebook-Followern. Erfurts Kulturdirektor Tobias Knoblich ist genauso grosser Unterstützer der kahlen Rotfichte und sieht in ihr ein Symbol für den langen und trockenen Sommer: «Wir können nicht einen Baum liefern, der den Klimawandel leugnet».