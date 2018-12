Die ehrlichsten Weihnachtskarten der Welt

Du verabscheust biedere Weihnachtskarten, auf denen trotz liebevoll inszenierter Familienpose sowieso immer alle mit angetackertem Lächeln und starrem Blick in die Kamera glotzen? Dann machs wie Bridget. Seit die junge Amerikanerin als einzige Unverheiratete unter fünf Geschwistern von der Weihnachtskarte ihrer Eltern verstossen wurde, zelebriert sie die Festtage mit einer eigenen Kreation. Genau wie die letzten sieben Jahre zuvor, würdigt sie auch 2018 die Feiertage mit einer angemessenen Grusskarte.

Single und alkoholgeschwängert

Während ihre Schwestern und ihr Bruder weiterhin fröhlich im Einheitspulli und mit Ehepartnern und Kindern in die Kamera grinsen, hat sich also Bridget ihre ganz eigenen, schonungslos ehrlichen Weihnachtskarten ausgedacht. Inklusive ganz viel alkoholischen Getränken, Weihnachtsdekoration und Anspielungen auf ihr verzweifeltes Single-Dasein.

Ihr Bruder teilt die weihnachtlichen und selbstironischen Hilferufe jedes Jahr auf der Online-Plattform «Imgur», wo sie zahlreiche User belustigen. «Ich mag Bridgets Wahnsinn», schreibt ein Nutzer. Andere überbringen via der Kommentarspalte ihre Anmachversuche: «Sie muss doch freiwillig Single sein. Ich meine, das ist die Art von Verrücktheit, die Kerle heiraten wollen.» Wir schliessen uns ihren Fans gerne an und freuen uns schon auf 2019, wenn es wieder heisst: «Merry fucking Christmas! Love, Bridget. Just Bridget».