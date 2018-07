Er kocht Gourmet-Menüs im Wasserkocher

Wer hat schon Bock, nach anstrengenden acht Stunden im Bürostuhl oder nach einem lernintensiven Tag mit gelegentlichen Netflix-Pausen ewig für ein Gourmet-Menü in der Küche zu stehen? Eben, niemand. Für diejenigen, die sich nicht mehr nur einen Gefängnisfrass-Deluxe in Form von hartem Brot und einer Avocado gönnen wollen, liefert Thomas Götz von Aust Abhilfe – und zwar mit Rezepten für den Wasserkocher.

Mit seinem Kochbuch «Joy of Waterboiling», mit dem der 125. Geburtstag des Wasserkochers gefeiert werden soll, will der 36-jährige Schriftsteller aus Berlin allen kochfaulen Mitmenschen unter die Arme greifen. Um dies zu verwirklichen und sein Baby in den Druck zu schicken, startete er darum mit zwei Künstlerinnen und einer Köchin, die ebenfalls an der Realisierung des Buches arbeiteten, eine Kickstarter-Kampagne.

Es fehlen noch 7000 Franken

Arbeitsscheue Amateurköche können sich an ganzen 100 veganen, vegetarischen und flexitarischen Menü-Ideen bedienen. Statt sich aber nur auf traditionelle Wasserkocherrezepte wie Wienerli, Kartoffeln oder Eier zu beschränken, haben Götz von Aust und seine Gehilfinnen ganz tief in die kulinarische Trickkiste gegriffen. Und sich unter anderem Rezepte für Cocktails, Pudding und Salate ausgedacht.

Das Projekt, das am 15. Juni live gegangen ist, läuft noch zwei Wochen. Von den knapp 12'000 Franken haben Unterstützer mit einer Abneigung gegen den Herd aber erst 5000 Franken gesammelt. Fehlt also leider noch einiges an Kohle, um mit dem Kochbuch für den Wasserkocher das Leben eines jeden Studenten zu erleichtern.