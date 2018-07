Junge muss in Werbung an Unterhose des Vaters riechen

Manche Menschen werden mit der Gabe geboren, jedes noch so lausige Produkt zu verscherbeln – wir meinen dich, liebes Pornhub-Marketing-Team. Und dann gibt es da noch die weniger klugen Köpfe hinter der Waschmittelmarke «Gain».

Statt Lob für einen herzigen Werbespot für ihr Wundermittelchen einzuheimsen, hat die US-Firma jetzt nämlich einen Shitstorm an der Backe. Der Grund: Im Clip, der vergangene Woche über amerikanische Bildschirme flatterte, riecht ein Junge an den dreckigen Unterhosen seines schlafenden Vaters. Und zwar lange und intensiv.

«Wer hat sein OK dazu gegeben?»

Im kurzen Werbefilm für das Waschmittel wollen zwei Brüder ihrem eingenickten Vater einen Streich spielen und legen ihm seinen scheinbar verschwitzten Genitalschutz ins Gesicht. Statt angewidert aufzuwachen und ihnen Abwaschdienst für die restliche Woche aufzubrummen, schmiegt sich der Vater aber lächelnd an das blitzsaubere Textilstück. Verwundert schnappt sich einer der Jungs die Unterwäsche und riecht genüsslich und gaaanz tief daran, um sich vom «süssen Duft der Niederlage» enttäuscht geschlagen zu geben.

Die empörten Reaktionen der Twitter-Gemeinde liessen selbstverständlich nicht lange auf sich warten: «Ich bin verstört und würde gerne wissen, wer sein OK dazu gegeben hat», schreibt ein User. Andere erahnen Schlimmeres: «Was kommt als nächstes, schmutzige Windeln? Menstruationsblut?». Hoffentlich nicht.

@ProcterGamble 1-800-888-4642 Your jock strap #GainDetergent commercial is ABSOLUTELY DISGUSTING!

What's next soiled diapers or menstrual?

What is wrong with u ppl? Ur advertising dept is morbid SICK!!! Contributing 2 the vile sickness in this country! Hope u fire them all!