Wer Katzen vegan füttert, kann bestraft werden

Für natürliche Allesfresser ist eine ausgewogene vegane Ernährungsweise gesundheitlich absolut unbedenklich. Gerade bei Menschen sogar moralisch und ethisch fast schon die vertretbarste Lösung, wenn mans ganz genau nehmen will. Doch dann gibt es einige Veganer, die es ein bisschen zu genau nehmen und dabei ihre Einstellung sogar auf ihre Haustiere übertragen.



Für Hunde okay, für Katzen nay-nay



Der vegane Tierfutter-Trend boomt. In Grossbritannien bietet mittlerweile fast jeder sechste Futter-Produzent auch vegane Alternativen an, die sich reger Nachfrage erfreuen. Was bei Hunden, die zu den Omnivoren zählen, noch halbwegs gut funktionieren kann, ist für Katzen jedoch absolut ungeeignet.



Die weltgrösste und älteste Tierschutzorganisation RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) schlägt nun Alarm, und klärt nun darüber auf, dass Katzen durch eine vegane Ernährung schwer erkranken könnten, da ihnen gewisse Stoffe im Futter fehlten, die fast ausschliesslich über Fleisch aufgenommen werden.



Natürliche Bedürfnisse erfüllen



Das kann nicht nur für die schnurrenden Vierbeiner schwerwiegende Folgen haben, sondern weiters auch für deren vegane Besitzer – denen aufgrund der falschen Fütterungsmethode Tierquälerei nachgesagt werden könnte.



Auf ihrer Website weist die RSPCA ausdrücklich darauf hin: «Fleisch ist ein wichtiger Bestandteil der Ernährung einer Katze. Fleisch zu essen ist wichtig für Katzen; sie können ohne die Nährstoffe aus tierischen Rohstoffen auf Dauer nicht überleben. Das Tierschutzgesetz verlangt, dass ein Besitzer angemessene Schritte unternimmt, um sicherzustellen, alle natürlichen Bedürfnisse des Haustieres zu erfüllen.»



Vegane Kost im Knast?



Dazu gehöre eine gesunde Ernährung ebenso wie die Schaffung geeigneter Lebensbedingungen, die Fähigkeit, sich normal zu verhalten, angemessene Gesellschaft und Pflege, sowie der Schutz vor Schmerzen, Leiden, Verletzungen und Krankheiten.



Bei Krankheiten oder Unterernährung, durch die vegane Kost hervorgerufen, müssen Katzenhalter sogar mit einer hohen Geldbusse rechnen, oder schlimmstenfalls sogar wegen Tierquälerei verurteilt werden und im Gefängnis landen.



Wie stehst du zum Thema «Veganismus bei Tieren»? Würdest du dein Haustier vegan füttern?