Blutiger Trend kann tödliche Infektion auslösen

Ein auf Hautverjüngungs-Kuren spezialisiertes Spa in Albuquerque, New Mexico, musste sein Geschäft schliessen und die Betreiber stehen einer Klage gegenüber.



Der Vorwurf: Beim supertrendigen «Vampire Facial»-Treatment wurden wichtige Hygienevorschriften nicht eingehalten und die Kunden somit einem erheblichen Risiko zur Ansteckung mit Infektionskrankheiten und sogar HIV ausgesetzt.



Schmerzhafte, kontroverse Methdode



Die «Vampire Facials» sind eine Hautpflegebehandlung, bei der dem Körper Blut entnommen, dieses zentrifugiert und anschliessend mittels Injektionen ins Gesicht zurückgespritzt wird. Diese schmerzhafte und kontroverse Methode soll angeblich zur Förderung der Zellerneuerung beitragen.



Nach Angaben des «New Mexico Department of Health» übte das Unternehmen namens «VIP Spa» die Behandlung auf eine Weise aus, die «möglicherweise blutübertragene Infektionen wie HIV, Hepatitis B und Hepatitis C von Kunde zu Kunde ausbreiten könnte.»



Potentiell lebensbedrohlich



Angesichts von Vorfällen wie diesem, wird immer deutlicher, dass es in der Branche weltweit einen Bedarf an mehr Aufklärung und Standardisierung gibt. Gerade in Amerika ist es oft nicht erforderlich, dass ein Arzt vor Ort ist. Viele Spas vermarkten sich zwar wie professionelle medizinische Salons, bieten aber tatsächlich potenziell lebensbedrohliche Verfahren an, die Kenntnisse über die richtigen Methoden der Infektionskontrolle erfordern.



HIV-Infektionen und andere lebensbedrohliche Krankheiten sind vergleichsweise seltene Ausnahmen – die Gefahr jedoch bleibt bestehen. Da immer extremere und ausgefallenere Arten, sich kosmetisch zu verjüngen, immer beliebter werden, steigt auch das Risiko.



Achtung auf Seriosität



Wichtig ist es deswegen, auf seriöse Behandlungen von renommierten und zugelassenen Ärzten zu setzen und nicht an den falschen Ecken und Enden zu sparen. Wenn man schon unbedingt der Natur ein Schnippchen schlagen möchte.



Oder man lernt ganz einfach, sich selbst zu lieben und tut damit nicht nur seinem Portemonnaie etwas Gutes, sondern erspart sich auch blutige Gesichts-Massaker.