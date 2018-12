Wer unpünktlich ist, soll in der Hölle schmoren!

DER PÜNKTLICHKEITSFANATIKER



Pünktlichkeit ist eine Tugend. Unpünktlichkeit demnach eines der grössten zwischenmenschlichen Vergehen unserer modernen Zivilisation. All die unpünktlichen Scharlatane mit ihren sorglosen Lotterleben sollen auf alle Ewigkeit in der Hölle schmoren! Na gut, vielleicht nicht gar so lang. Aber zumindest kurz reinschnuppern, um zu erkennen, dass sie falsch liegen.



Regeln macht man nicht, man befolgt sie



Ich gehöre nun weiss Gott nicht zu der Sorte Mensch, die vor Wut beginnt zu zittern, wenn die Bahn ausnahmsweise einmal drei Minuten später eintrifft (vorausgesetzt, ich erreiche zeitgemäss meinen Anschlusszug). Auch rufe ich nicht die Polizei, wenn die nachbarliche Studenten-WG es wagt, Freitagnacht um zweiundzwanzig Uhr und drei Minuten noch lautstark Spass zu haben.



Eine gepfefferte Beschwerde-Mail beziehungsweise einen passiv-aggressiven Zettel im Hausflur finde ich in Folge jedoch vollkommen angebracht und vertretbar. Schliesslich gibt es Regeln, an die man sich als anständiges Mitglied unserer Gemeinschaft zu halten hat, wünscht man sich ein intaktes Mit- und Nebeneinander. So funktioniert das Leben nun mal. Ich mache die Regeln nicht, ich befolge sie nur gerne.



Geduldete Unpünktlichkeit ist wie Kommunismus



Mir ist freilich bewusst, dass es Orte – auch durchaus fortschrittlich entwickelte Orte – auf dieser Erde gibt, an denen Alltag und Gesellschaft auch ohne grossartige Zwänge, zeitlicher oder anderweitig gearteter Natur, mehr oder weniger funktionieren. Gelassenheit und Nachsicht, statt Stress und akribischer Ordnung.



Klingt in der Theorie gut, ist aber so gut wie unmöglich, problemlos umzusetzen. Fast wie beim Kommunismus ist das. Zweifelsohne hielte eine Lockerung der sozialen Zwänge einen gewissen allgemeinen Entspannungsfaktor inne. Doch auf wessen Kosten? Auf die, derer, die sich an Abmachungen und Termine halten. Aus Respekt am Nächsten. Und genau dieses Wörtchen mutiert zum springenden Punkt endgültigen Argument, das lediglich durch Arroganz und Egomanie entmachtet werden kann: Respekt.



Laissez-faire zeugt von Charakterschwäche



Respekt vor dem Empfinden seiner Mitmenschen. Wie kommt ein Einzelner dazu, sich dreist das Recht herauszunehmen, seine eigene Zeit und Laissez-faire-Einstellung höher zu bewerten als das gegebene Wort, in das von gewissen Mitmenschen echtes Vertrauen gelegt wird.



Oder anders ausgedrückt: Wieso, um Himmels willen, soll ich mich damit abfinden, dass du zu unserem nachmittäglichen Kaffeekränzchen permanent zu spät erscheinst? Ohne Erklärung, Entschuldigung, Reue. Stattdessen mit einer dreisten Selbstverständlichkeit, die vor ignoranter Selbstgefälligkeit nur so trieft. Ekelhaft.



Alles, was über das akademische Viertel hinausgeht, kann, will und werde ich weder akzeptieren, respektieren, geschweige denn kommentarlos hinnehmen. Wo kommen wir denn da hin, wenn jeder ohne Rücksicht auf das Leben und die Zeitpläne seiner Mitmenschen macht, was er will? Nicht mit mir, meine Lieben, nicht mit mir!



Versöhnliches am Schluss



Selbstverständlich bestätigen auch bei diesem Thema Ausnahmen die Regel. Läge der Mensch, mit dem ich mich verabredet hatte, etwa mit mehreren offenen Schädelfrakturen im Krankenhaus – da er auf dem Weg zu unserem Rendezvous beispielsweise unter die Räder einer Strassenbahn geriet – wäre ich die letzte Person, die wegen der aus dem Unfall resultierenden Verspätung vorwurfsvoll den Kopf schütteln und sofortige Strafmassnahmen einleiten würde.





DER NOTORISCHE ZU-SPÄT-KOMMER



Ich bin so jemand, ein Übeltäter, der sich nicht an abgemachte Zeiten hält und tendenziell zu spät kommt. Dass ich damit nicht jedem eine Freude mache, ist mir aber natürlich bewusst. Ich gebe mir gern Zeit und Raum dafür, Dinge dazwischenkommen zu lassen. Diese Uhrzeitfanatiker, die einen auf jede verdammte überzogene Minute hinweisen müssen, sind mittlerweile schon komplett aus meinem privaten Freundeskreis gestrichen. Ich mache mir kein schlechtes Gewissen, wenn jemand eine halbe Stunde warten muss. Wenn du ein Problem damit hast, dann liegt es nicht an mir, der dir das Warten aufbürdet, sondern an dem Umstand deiner Unfähigkeit, Zeit mit dir selbst auszuhalten.



Würde ich als Unpünktlicher erwarten, dass man pünktlich sein muss, wäre das genauso sinnfrei, wenn der Pünktliche erwartet, dass der Wert der Pünktlichkeit beim Zuspätkommenden existiert. Und ja, es ist egoistisch, dazu zu stehen, dass man sich privat zeitlich nicht festlegen möchte. Das streite ich nicht ab, finde ich aber auch nicht verwerflich. Den Pünktlichkeitsbegriff selbst zu definieren, ist und bleibt die Ermessungssache eines jeden Einzelnen. Wenn das bedeutet, dass man in Augen Anderer nun kein vollwertiges Mitglied des selbstkonstruierten Gemeinschaftsbegriffs entspricht, dann darf das natürlich in die Ermessensentscheidung einfliessen, muss aber nicht.



Mir egal, wenn du wartest



Überraschung: Es sind immer dieselben, die jemanden warten lassen und nicht überraschenderweise welche, die sonst ja immer pünktlich waren. In dem obigen Manifest sollen sich diejenigen angesprochen fühlen, die den Menschen, die sich um die Einhaltung der Pünktlichkeit bemühen, einen empfundenen Schaden zufügen. Ich denke, diesen Schaden kann man als Kränkung am pünktlichkeitsfanatischen Ego erklären. «Wieso, um Himmels willen, soll ich mich damit abfinden, dass du zu unserem nachmittäglichen Kaffeekränzchen permanent zu spät erscheinst?», wirft man dem Zuspätkommenden vor.



Aber muss man sich damit denn wirklich abfinden? Natürlich nicht. Auf jemanden nörgelnd zu warten, dem man bereits die notorische Unpünktlichkeit attestiert hat, verschreibt sich doch bewusst wiederkehrender Frustration und erschafft sich doch Probleme, die man gar nicht haben müsste, indem man sich derartigen Situationen gar nicht aussetzt. Das ist wohl eine konstante Nebenerscheinung, die diejenigen begleitet, die sich stampfend über uns beschweren. Überrascht mich nicht.



Steht zu eurer Unpünktlichkeit



Aber ich habe auch leicht reden – der Wert der Pünktlichkeit war nie stark ausgeprägt bei mir. Aber es funktioniert auch für uns Unpünktlichen. Meine Freunde wissen ganz genau, was sie sich von mir erwarten können und was eben nicht. Fairerweise muss ich auch betonen, dass ich mein Gegenüber nicht an der Nase herumführe und es mit dem Wissen beschenke, das über meine fehlende Tugend aufklärt.



Ich möchte niemanden belehren, das ist meine Meinung und selbstgewählter Umgang mit dem Thema Pünktlichkeit. An alle Unpünktlichen da draussen: Seid fair und lasst diejenigen – die euch am liebsten bei Zuspätkommen die Gurgel umdrehen möchten – an eurem Zeitmanagement teilhaben, damit die Möglichkeit besteht, dass das Gegenüber vor Wut keinen Kollaps bekommt und vielleicht sogar noch eine Wutrede über uns verfasst.