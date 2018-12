Was tun, wenn Kinder Hakenkreuze zeichnen?

Wie sollen Erzieher in Kindertagesstätten damit umgehen, wenn ihre Schützlinge Hakenkreuze zeichnen und rechtsradikale Parolen nachplappern? Die gemeinnützige deutsche Amadeu-Antonio-Stiftung, die sich vor allem gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus stark macht, will die Antwort wissen.



Ruppige Rechtspopulisten randalieren rege



In einer rund 60 Seiten starken Broschüre namens «Ene, mene, muh – und raus bist du!» befassen sich die Macher mit Fragen, die im Beruf von Erzieherinnen, Pädagogen und anderen mit Kindern arbeitenden Fachkräften auftreten können. Im Speziellen mit Vorkommnissen rechtsradikalen oder völkisch- rechtspopulistischen Hintergrunds.



Anhand diverser, fiktiver Fallbeispiele soll das Kita-Personal geschult werden, die Situation gut einzuschätzen und in Folge die richtigen Handlungsentscheidungen zu treffen. Eben diese Beispiele stossen Gegnern – vor allem aus dem rechten Lager – sauer auf und werden in diversen Publikationen und rechtsextremen Blogs zitiert und kritisiert.



Zöpfe und Ausdauersport als Zeichen für Deutschtum



«Das Mädchen trägt Kleider und Zöpfe, es wird zu Hause zu Haus- und Handarbeiten angeleitet, der Junge wird stark körperlich gefordert und gedrillt. Beide kommen häufig am Morgen in die Einrichtung, nachdem sie bereits einen 1,5-Kilometer-Lauf absolviert haben.»



Ohne zugehörigen Kontext wirkt dieser Abschnitt, als müsste Erziehungspersonal anhand äusserlicher Eindrücke und Merkmale von Kindern die politische Einstellung deren Eltern erkennen und entsprechende Schritte einleiten. In der Broschüre gehören die genannten Aussagen jedoch zu einem Beispiel, in dem besorgte Eltern die Mitarbeiter um Hilfe bitten, da sie rechtsextreme Gesinnung bei einem anderen Elternpaar aus der Kindergartengruppe vermuten.



Lösungsansätze für das Kindeswohl



Die dargebotenen Lösungsansätze der Stiftung schlagen unter anderem vor, sich mit den beschuldigten Eltern persönlich zu einer Aussprache zusammenzufinden und dabei das Wohlergehen der Kinder an erster Stelle im Auge zu behalten: «Eine Ausgrenzung der betroffenen Kinder ist keine Lösung und ist keinesfalls anzustreben.»



SPD-Ministerin Franziska Giffey schreibt im Vorwort des kontroversen Heftes: «Wir erleben ein neues Ausmass an menschenverachtendem Verhalten und einen deutlichen Anstieg rechtspopulistischer Bewegungen. Diese Entwicklung macht auch vor den Kindertagesstätten nicht Halt.»