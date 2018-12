Auf Tumblr gibts bald keine Pornos mehr

Falls du ab und zu auf Tumblr rumhängst, ist dir wahrscheinlich bewusst, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil der 30 Millionen Posts, die täglich abgesetzt werden, ziemlich schmutzig ist. Tumblr hat sich einen Namen gemacht als das Netzwerk, auf dem so ziemlich alles geht und auch eine Analyse von SimilarWeb ergab, dass die meisten Nutzer die Website vor allem wegen Adult-Content besuchen.

Damit soll nun Schluss sein: Ab 17. Dezember werden die Betreiber erotische Inhalte rigoros von Tumblr entfernen, wie es in den neuen Richtlinien heisst.

Keine Genitalien, kein Sex, nur männliche Nippel

Hintergrund ist eine kurzzeitige Löschung aus Apples App-Store. Deshalb werden nun gleich alle NSFW-Inhalte von Tumblr gesperrt. User werden aufgerufen, problematische Inhalte zu melden – diese werden nach dem 17. Dezember auf privat gestellt und sind nicht mehr öffentlich sichtbar.

«Erwachseneninhalte sind Fotos, Videos und GIFs, die einen sexuellen Akt, Genitalien von echten Menschen und weibliche Nippel zeigen», schreiben die Betreiber. Männliche Nippel gehen offenbar in Ordnung – die gleiche Doppelmoral wie auf Insta. Einige Ausnahmen lässt Tumblr weiterhin zu: Weibliche Nippel, die im Kontext des Stillens gezeigt werden etwa, Genitalien während einer Geburt und erotische Inhalte in geschriebener Form.

«Jetzt habt ihr es so richtig versaut»

Mit dem Bann sexueller Inhalte will Tumblr zu einem «safe place des kreativen Ausdrucks» werden, wie CEO Jeff D'Onofrio in einem Post schreibt. «Es gibt im Internet genügend andere Orte mit Erwachseneninhalten – wie überlassen das nun denen.»

Auf Twitter wird bereits um das freizügige Netzwerk getrauert: «Moment – war das nicht genau das, was Tumblr ausgemacht hat?», heisst es unter den News. «Jup, jetzt habt ihr es so richtig versaut», schreibt ein anderer User. «Na toll. Jetzt muss ich mir also richtige Pornos anschauen.»