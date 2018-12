Dramatische Suchaktion geht viral

Du kennst das Gefühl. Wenn sich dein Magen zusammenzieht, es sich so anfühlt, als würden sich tausend kleine Nadeln in deinem Bauch den Weg nach aussen bahnen wollen und sich deine Laune allmählich in eine tiefe Finsternis verabschiedet. Du kannst schliesslich auch nichts dafür, dass du vor Hunger fast umkippst und noch keine Mahlzeit in Sicht ist.

Genau diese Stimmungslage war der Auslöser für Paulina Ramirez schöpferisch wertvollen und viralen Tweet würdigen Einfall. Als sich die 21-Jährige gerade mit ihrem Freund George Giron zum Essen verabreden wollte, schlief dieser am Handy ein. Die Studentin aus Kalifornien nutzte das Nickerchen ihres Liebsten für das Ausleben ihres bis dahin unbekannten Talents für die Gestaltung eines Trailers mit dem Titel «Where the Fuck Is George».

Jobangebote in Sicht

Ramirez postete das mit dramatischer Musik unterlegte Video, das ihre detektivischen Fähigkeiten offenbart, vergangenen Dienstag auf Twitter. Fast 170'000 User verfolgten die aufsehenerregende und witzige Suche nach ihrem Freund, der sich laut dem Clip nach seinem einstündigen Nap etwas beschämt via SMS bei ihr meldete.

Mit dem Video begeisterte die junge Amerikanerin einige der abertausend Twitter-Nutzer so sehr, dass ihr gleich einige Jobangebote in den virtuellen Briefkasten flatterten. «Es haben sich einige Leute bei mir gemeldet, die mich bezahlen wollen, um ihre Videos zu schneiden», erzählt Ramirez der Onlineplattform «BuzzFeed.News». Da der mit iMovie erstellte Trailer über ihren schlafenden Freund aber ihr erstes schöpferisches Werk ist, fühle sie sich noch nicht bereit dazu.