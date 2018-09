Dieses Wochenende beschwerte sich unser Autor über ein Date. Eigentlich lief alles ziemlich rund: Kuscheln, Knutschen, low-key verliebt. Bis sich seine Gespielin frühmorgens auf das Klo verabschiedete und ziemlich gut hörbar ihren Darm entleerte.

Für unseren Autoren war das ein absolutes No-Go – die beiden haben sich danach nicht mehr getroffen. Viele von euch hingegen scheinen sich an ein paar Flatulenzen nicht zu stören. Im Gegenteil: Einige scheinen solche Dinge gar anzuturnen. Und für andere ist das schlicht das normalste auf der Welt.

«Kacken geht zu weit»

«Ich habe kein Problem damit, in der Gegenwart meines Mannes zu pinkeln, zu kacken oder wenn ich krank bin, zu kotzen», schreibt Anita. «Aber das ist eine Entwicklung und war nicht von Anfang an so.» Das klingt zwar sehr harmonisch, überschreitet aber bereits einige Grenzen. «Sorry, aber Kacken geht echt zu weit», schreibt ein anderer Leser. «Kein Wunder haben so viele Männer Affären!»

Ein paar wenige lassen ihren natürlichen Bedürfnissen bereits ab dem ersten Date freien Lauf. «Ich setzte mich auf den Thron und rief laut genug <Raketenstart in 3, 2, 1 …>, so dass sie es auch hören konnte», schreibt User Rick Sanchez. «Sie musste lachen, ich musste lachen und das wars. Augen zu und durch.»

«Das stört nach 30 Jahren noch»

Andere halten diesen Part ihres Lebens auch während langen Beziehungen geheim. «Das ist doch kein Anblick mit den Hosen an den Knöcheln, dem Gestank und den verschiedenen Geräuschen», schreibt J.S.M. «Das stört mich auch nach 30 Jahren Zusammenleben noch.»

Wie auch immer die Lage bei euch aussieht: Unser Redaktor wird sich wohl nicht so schnell mit lautem Toilettengang seiner Dates abfinden können – ganz egal wie krank oder blöd ihr das auch findet.