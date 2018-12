Das Allerletzte

Es ist etwas kühl geworden hier im Büro. In Unterwäsche sitze ich an einem Laptop, der noch auf Windows 7 läuft, und dreieinhalb Gin-Tonic machen mich leicht rührselig. In zwölf Stunden ist es soweit: Dieser Text geht als allerletzte Story von 20 Minuten Tilllate online. Der Vorhang fällt, das Licht im Saal geht an und irgendjemand wird bald das Konfetti aufwischen müssen.

Von meinen Kollegen konnte sich keiner mehr aufraffen, um einen Nachruf auf unser Portal zu schreiben. Niemand sitzt weinend in der Ecke, niemand stürzt sich schluchzend auf die Tastatur. Es herrscht allgemeine Ratlosigkeit, vergleichbar mit einer Liebesbeziehung, die gegen Ende verblasst. Nur ich habe mich entschieden, noch ein paar Minuten hier auf dem sinkenden Schiff auszuharren und ein leicht wehmütiges Lied auf die vergangenen Jahre zu singen.

Ein Einhorn mit Mundgeruch

Das Ziel der Mission war meines Wissens, eine frische, progressive und experimentierfreudige Plattform aufzuziehen, irgendwo zwischen halbstarker Provokation und feinfühliger Herzlichkeit. Ein glitzerndes Einhorn mit Mundgeruch. Der grosse Bruder, der zwar ab und zu deine Zahnbürste in die WC-Schüssel tunkt, in der Not aber immer für dich einsteht.

Ich glaube, das ist uns über weite Strecken gelungen. Im steten Gegenwind der Leserschaft, die täglich auf uns eindreschte, hielten wir unsere Fahne hoch und nur allzu gerne die andere Wange hin. Ich kann hier nur für mich sprechen aber manche Menschen blühen im süssen Geruch der Missbilligung nunmal erst richtig auf. «Wenn Leute mit mir übereinstimmen, habe ich immer das Gefühl, ich müsse mich irren», sagte bereits Oscar Wilde. Sagt zumindest Google.

Spukhäuser und Liebeskummer

Wir waren und sind eine Familie – kein Scherz: Auf dem Weg fand sogar eine Team-interne Hochzeit statt. Tilllate gab allerhand bunten Vögeln ein Zuhause, empfing sie mit offenen Armen und offenen Flaschen. Manchmal rede ich mir ein, dass dieses Einheitsgefühl zumindest zwischen den Zeilen spürbar gewesen sein muss.

Im Rückspiegel sehe ich unvergessliche Abenteuer: Wir besuchten mit Liebeskummer eine Hochzeitsmesse – wahrscheinlich meine persönliche Lieblingsgeschichte –, schauten bei einem Pornodreh hinter die Kulissen – mit grossem Abstand unser meistgeklicktes Video –, fuhren Monstertruck, schmissen eine Dildoparty, spazierten über glühend heisse Kohle, besuchten Krematorien und Spukhäuser, liessen uns fragwürdige Tattoos stechen, tauchten im Müll, lernten wie man in der Wildniss überlebt und klauten Kindern ihre Süssigkeiten. Und für all diese Flausen wurden wir sogar noch bezahlt.

Nun ziehen wir den Hut. Das wars, Freunde. Dankes-Pralinen und Abschiedsküsse gehen sowohl an unsere Gegner als auch die Handvoll Fans, die wir uns in den letzten Jahren erschrieben haben. Es war schön mit euch. So long!