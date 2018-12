Youtuberin geht mit Make-up-Fail viral

Naomi Jon ist einer von tausenden Schminkprofis, die dank Youtube Ruhm und Ehre erlangt haben. Sie beherrscht den stilvollen Pinselschwung und die Kunst des Lippenstiftauftragens genauso wie ihre kosmetikfixierten Freunde der Social-Media-Community. Mit dem kleinen Unterschied, dass sich die Schmink-Beauty aus Köln vergangene Woche einen krassen Make-up-Patzer geleistet hat.

Statt sich dezente und hübsche Sommersprossen ins Gesicht zu zaubern wie ihre Instagram-Kollegin «uglysxegirl», entstellte die Youtuberin ihre Visage mit unzähligen dunklen Henna-Punkten, die sie nicht mehr abwaschen konnte. Was Naomi aber von der Masse an Schminkenthusiasten abhebt: Ihr Humor und ihre Selbstironie.

Lob für den Beauty-Fail

Die junge Frau, die über 630'000 Fans zu ihrem Youtube-Imperium zählen darf, teilte das Video vergangenen Sonntag auf der Plattform mit der Bildunterschrift «Tja, manchmal treffe ich schlechte Entscheidungen. Diese war eine davon». Statt den Fail in den Tiefen ihres virtuellen Papierkorbs zu vergraben, liess sie ihre Fans an ihrer Blamage teilhaben. Mitsamt den Versuchen, das Desaster mit abdeckender Foundation zu überpinseln und es mit Öl auszubessern. Vergebens. Die Community dankt es ihr aber mit einer Lobeshymne in Kommentarform: «Das ist das beste Youtube-Video, das ich jemals gesehen habe», schreibt Beauty-Vloggerin Debora Fulli.

Naomis witzige und für ihr entstelltes Gesicht ziemlich gelassene Reaktion zu den misslungenen Sommersprossen bescherte ihr nicht nur tausende Kommentare, sondern auch fast zwei Millionen Views und den ersten Platz im viralen Wochen-Ranking. Die Wahl einer falschen Henna-Farbe liess sie also nicht nur wie Chucky die Mörderpuppe aussehen, sondern auch ihre Followerzahl in die Höhe schiessen. Mit so viel Einsatz hat sie das auch irgendwie verdient.