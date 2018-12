Diese App löst das grösste Problem von Smartphones

Klar, Smartphones machen unser Leben einfacher, sie haben aber auch ihre Tücken: Während wir auf den Bildschirm starren, bekommen wir nichts von der Welt um uns mit. So kann es passieren, dass beim Brunch niemand mehr miteinander spricht, Spaziergänger zusammenstossen und Autofahrer Menschen töten, weil sie nur rasch dieses eine Selfie der heissen Arbeitskollegin liken wollten – schade!

Dank einer neuen App namens «Everscroll» gehören solche Faux-Pas künftig der Vergangenheit an. Alles, was «Everscroll» bietet, ist ein grüner Screen, auf dem du endlos deine Scroll-Sucht ausleben kannst – ohne deinen Blick dabei aufs Handy richten zu müssen.

Scrollen statt Oma zuhören

Stell dir nur mal die endlosen Möglichkeiten vor: Während dir Oma beim Weihnachtsessen die herzzerreissende Geschichte von ihrer dritten Hüft-OP erzählt, scrollst du unter dem Tisch kilometerweit, ohne dass du den Blick von ihren Augen abwenden musst. Deine Handy-Sucht wird befriedigt und trotzdem hat Grosi das Gefühl der ungeteilten Aufmerksamkeit.

Dein Freund nötigt dich, den drölften Teil der «Fast & Furious»-Reihe zu schauen, dabei möchtest du lieber auf Insta rumhängen? «EverScroll» gibt dir ein vergleichbares Gefühl. Du bist mit deinem, in der Horizontalen nicht sehr begabten, Tinder-Date in der Kiste, doch eigentlich juckt es dich in den Fingern, Pornhub zu durchforsten? Stimulier dich selbst mit «EverScroll».

Selbst wenn es sich natürlich um Satire handelt: Die von der deutschen Agentur Artus Interactive entwickelte Anwendung findest du tatsächlich in Apples App-Store. «Befreie dich aus der leidigen face-down Society», heisst es dort. «Mit EverScroll starten immer mehr in eine bessere Zukunft.»