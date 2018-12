Schreibst auch du SMS während du schläfst?

Menschen tun allerlei komische Dinge während des Schlafens. Unser Redaktor schlafwandelt, eine Redaktorin dreht sich im Bett regelmässig im Kreis, so dass sie ihrer Freundin schon einmal die Ferse ins Gesicht pfefferte und ein anderer «dryhumpte» seine Partnerin, während auch sie schlummerte.

Was eindeutig auf Platz eins auf der Liste der komischen Schlafphänomene landet: Eine unserer Redaktorinnen schreibt ab und an SMSen während sie schläft. Und sie ist nicht die Einzige. Schlafforscher nennen dieses Phänomen «Sleep Texting Disorder».

Auch während des Schlafs im Stress

Dr. David Cunnington, Schlafforscher am «Sleep Disorder Center» in Melbourne, erklärt, dass Menschen während des Tages so vielen Tätigkeiten nachgehen müssen, dass sie ständig rufbereit sein müssen – und somit auch während des Ausruhens nie richtig abschalten. Genaue Zahlen gäbe es keine, doch diese Krankheit nehme zu. «Weil es mittlerweile so leicht geworden ist, Benachrichtigungen über Smartphones zu erhalten, wird es für uns immer schwieriger, die Schlafenszeit und die Wachzeit zu separieren», so Cunnington zur Daily Mail.

Besonders bei jungen Menschen breitet sich diese Schlafstörung aus. Forscher der Universität Villanova befragten 372 Studenten über die Nutzung von Mobiltelefonen und fanden dabei heraus, dass fast 26 Prozent im Schlaf texten. Von diesen Schülern gaben 72 Prozent an, dass sie sich nicht daran erinnern.

Doch wie kommt so etwas zustande?

Das Gehirn ist komplex und befindet sich nicht nur im Schlaf- oder Wachmodus. Es gibt eine Grauzone. Manchmal schläft unser denkendes Gehirn schnell ein – meistens während der Einschlafphase –, aber der Teil, der die Bewegung und die Feinmotorik steuert, kann trotzdem vollständig wach sein. Passiert auch umgekehrt: Bei der Schlafparalyse etwa befindet sich der Körper im Schlaf in einem Stadium der totalen Bewegungsunfähigkeit, während man eigentlich bei Bewusstsein ist.

Cunnington empfiehlt, das Handy über Nacht auszuschalten oder aus dem Schlafzimmer zu verbannen. So verhindere man, Kontakten skurrile Nachrichten zu hinterlassen. Wie es unserer Redaktorin wiederfuhr. Sie verschickte Bekannten schon einige schräge SMS – inklusive Schreibfehler. Erst als ihr die Empfänger verwirrt auf das Kauderwelsch antworteten, las sie, was sie einige Stunden vorher auf dem Smartphone ihrer Freunde hinterliess.

Was ist mich dir?

Wir wollen von dir wissen: Ist dir auch schon ähnliches wiederfahren? Wie oft geschieht das? Wem schreibst du und was? Unternimmst du etwas dagegen? Was sind die Folgen des nächtlichen Schreibens? Erzähl es uns in den Kommentaren! Wir sind gespannt.