Welches war dein schlimmstes Geschenk?

Nicht alle unserer Mitmenschen wurden mit genug Einfühlvermögen gesegnet, an dem sie sich beim Weihnachtsgeschenkeshopping bedienen können. Genau deshalb liegt auch nicht gerade selten verpackter Blödsinn unter dem Weihnachtsbaum.

Um unwissenden Gschenkli-Banausen dieses Jahr bei der Ideensuche für ihre Liebsten unter die Arme zu greifen und aufzuzeigen, wovon sie lieber die Finger lassen, fragte Reddit-User «eyeballceliac»: Was war das beschissenste Geschenk, das ihr jemals bekommen habt?

Danke, aber nein danke

In gerade mal zwei Tagen haben fleissige Schreiberlinge über 12'000 Kommentare auf die Frage hinterlassen und ihre Horrorgeschenkgeschichten niedergeschrieben. User «fishysponge» teilte sein Leid mit der Community und schreibt, dass ihr Ehemann den Einwegrasierer seines kürzlich verstorbenen Grossvaters geschenkt bekommen hat. Mitsamt Haaren und Dreck daran. Gleichermassen hat sich auch der Ex-Freund von Userin «Bassinlimbo» ein liebevolles Präsent ausgedacht: Ein Päckchen Zigaretten, mit dem er ihre ersten drei zigarettenfreien Monate gebührend feiern wollte.

Ebenfalls in unserer Top Five, der beschissensten Geschenke des Internets: Ein durchsichtiges, womöglich bereits gebrauchtes Negligé der Schwiegermutter, damit beide während dem «sexy Time» passende Outfits tragen können. Auch ganz oben mit dabei: Eine schon halb leergefressene Schachtel Praliné, weil der Beschenkte die Schokolade sowieso geteilt hätte. Und: Ein Hauch von Nichts. Also wirklich nichts. Weil Userin «asphyxiationbysushi» laut ihren Schwiegereltern «nicht wirklich zur Familie gehört».

Und welche Geschenke hättest du nach dem Auspacken am liebsten aus dem Fenster geschmissen oder angezündet? Erzähl es uns in den Kommentaren!