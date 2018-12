Sie machen den Metzger-Beruf wieder sexy

Jürgen Zeeb, ein Metzgersohn ausSchwaben, war sich sicher, nie in den Familienbetrieb der Eltern einzusteigen. Stattdessen wollte er in die Wirtschaft, studierte VWL, um als Manager oder Banker in Deutschland zu arbeiten. Heute steht er dennoch im Familienbetrieb und kämpft mit einer Social-Media-Kampagne dafür, dass der Beruf des Fleischers wieder den ehrvollen Schein erlangt.



Halbnackt mit Fleisch



Wer möchte heute durch aufgehängte Viehhälften durch die Kühlkammer schlendern und mit dem Fleisch arbeiten? Laut dem Branchen-Jahrbuch 2017 ist der Beruf des Metzgers, zu dem sowohl der Verkäufer als auch der Zerleger gehören, unattraktiver denn je. Deshalb greift der Fleischer auf die Hilfe von Social-Media zurück und preist auf Instagram einen Kalender an, der halbnackte Frauen und Männer mit einem sexy Stück Fleisch ziert.



Mit dieser Massnahme möchte man dem Nachwuchs vermitteln, dass der Beruf des Zerlegers auch sexy sein kann. Ob die Kampagne auch wirkt, wird man anhand des nächsten Jahresberichts sehen, denn bei Jürgen Zeeb, der mittlerweile über 32 deutsche Filialstandorte führt, lassen sich zurzeit nur 17 Lehrlinge ausbilden. Das ist dreimal so wenig wie vor 20 Jahren, erzählt Zeeb.



Fleischfachmann ist ein Schlächter

Auch für die Schweizer Fleischwirtschaft sei der Mangel an geeigneten Fachkräften ein grosses Sorgenkind, sagt der stellvertretende Direktor des SFF, Elias Welti. Trotz guten Karrieremöglichkeiten blieben jährlich Hunderte von Lehrstellen unbesetzt. Ein Grund dafür sieht Welti im schlechten Image des Berufes.



In vielen Köpfen werde der Fleischfachmann noch mit einem Schlächter gleichgesetzt, der mit dem grossen Messer in der Hand und der blutbefleckten Schürze einfache Tätigkeiten verrichtet. Das Schlachten werde heute jedoch nur noch von wenigen Betrieben praktiziert. Nur rund ein Drittel der Lernenden wähle den Schwerpunkt Schlachten, die andern zwei Drittel konzentrierten sich auf die Fleischverarbeitung und -veredelung.



