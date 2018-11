Was passiert, wenn man seine geheimen Fantasien auslebt?

Vor etwas mehr als einem Jahr fragten wir unsere Community nach ihren geheimen Kinks. Zum Aufruf gingen fast tausend Kommentare ein, in denen ihr uns eure dunkelsten Gelüste gesteht. Ergo: Wir alle tauchen in unseren Tagträumen in sexuelle Fantasien ab – einige von uns haben aber weiterhin Hemmungen, mit unseren Partnern offen darüber zu reden.

Doch was passiert, wenn wir all unseren Mut zusammenreissen, offen kommunizieren und am Ende tatsächlich diesen einen sexuellen Wunsch ausleben, der uns schon lange im Kopf herumgeistert?

Bondage und Insekten in der Po-Ritze

Dieser Frage ging nun das Online-Portal ze.tt nach. Die Redaktion startete eine Umfrage via Tellonym: «Wie hat es sich angefühlt, als ihr eure sexuellen Fantasien ausgelebt habt?» Die Antworten reichen von absoluter Ekstase bis zu übelster Enttäuschung.

Auch in unserer Redaktion gab es das eine oder andere gescheiterte Experiment: «Ich wollte dringend Sex im Wald haben», erzählt eine unserer Autorinnen. «Die Insekten krochen in jeden Winkel und mittendrin mussten wir aufhören, weil sich offenbar irgendein Krabbeltier in die Po-Ritze meines Freundes verirrt hatte.» Andere wurden aber auch positiv überrascht: «Meinem Mann zuliebe probierte ich Bondage aus», gesteht eine Kollegin. «Zuvor dachte ich, ich kann damit nix anfangen – doch dann merkte ich, wie sehr es mich anturnt, ausgeliefert zu sein. So entstand aus anfänglicher Skepsis ein Fetisch.»

Nun seid ihr dran: Habt ihr auch schon eine Fantasie ausgelebt und festgestellt, dass es gar nicht so heiss ist, wie erwartet? Oder wurdet ihr überrascht von einer Sexualpraktik, von der ihr zuvor dachtet, sie sei nix für euch? Erzählt es uns, gerne auch anonym, in den Kommentaren.