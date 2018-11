Die Schweden schämen sich zu fliegen

Die Eisbären sterben aus, in Kalifornien wüten Feuerstürme, während in Italien ganze Landesteile weggeschwemmt worden sind. Und was machen wir dagegen? Gutwillig die weissen und grünen Glasflaschen getrennt entsorgen, den Karton gebündelt vor die Haustüre stellen statt ihn neben dem ganzen Plastik in den Müllsack zu pressen und trotzdem auf die Malediven jetten oder sich einen Kurztrip nach Berlin gönnen. Zumindest die meisten von uns.

Wieso muss es immer das Flugzeug sein?

Nicht alle setzen sich aber in ihrer Hipster-Montur für die ökologische Verantwortung gegenüber unserer Erde ein, während sie gleichzeitig ihr Jet-Set-Leben zelebrieren. Einige gehen mit gutem Vorbild voran. So etwa meine Freundin, die sich demnächst lieber neun Stunden von Zürich nach Berlin in einem Bus zwängt, als mit ihren Reisegpändli in einen Flieger zu steigen und den Kurztrip bis zum letzten alkoholischen Tropfen auszukosten.

«Wieso der Umwelt schaden, wenn eine Car-Fahrt zwar etwas unbequemer, aber günstiger und ökologischer ist». Eine nachvollziehbare Argumentation. Reiseziele, die nicht mit dem Zug oder dem Bus zu erreichen sind, hat sie darum gestrichen. Und mit ihrer Abneigung gegen jede zurückgelegte Flugmeile ist sie in meinem Freundeskreis nicht die einzige.

Die Schweden schämen sich

Auch in Schweden herrscht Umbruchstimmung. Wie «Die Tageszeitung» in einem Artikel vermerkt, bleiben die einstig vielfliegenden Nordeuropäer beim Reisen immer öfter auf dem Boden und verwandeln den Zug in das drittcoolste Fortbewegungsmittel. Gleich nach dem Velo und dem Trottinett.

Die Bewegung weg von der Fliegerei und hin zum klimaschonenderen Bahnverkehr wurde sogar mit einem ebenbürtigen Begriff versehen: «flygskam», was übersetzt so viel wie «Flugscham» heisst. Um sich nicht schämen zu müssen, legen darum immer mehr schwedische Reisefüdli Strecken auf dem Boden zurück. Wegen der erhöhten Nachfrage wird laut der «TAZ» demnächst sogar das Nachzugangebot erweitert.

Und wie sieht es mit deinem ökologischen Radar aus? Hast du sämtliche Destinationen aus dem Ferienrepertoire gestrichen, die lediglich mit einer Passagiermaschine zu erreichen sind, oder bleibst du hartnäckig beim Pro-Kartonbündeln, das deinen Pro-Flugzeug-Comfort legitimiert? Erzähl es uns in den Kommentaren!