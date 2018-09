Rechte bedrohen und stalken Blogger

Ein Video namens «Volksfest in Sachsen» – als parodistische Antwort auf die politischen Vorkommnisse der letzten Zeit, vor allem im ostdeutschen Chemnitz – kommt bei AfD-Anhängern, -Politikern und anderen Rechten nicht gut an. Im Video, produziert für das Jugendformat der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, stellen die Produzenten den Rechtsruck in der Bundesrepublik Deutschland satirisch dar.



«Fake-Video aufgedeckt»



Clips der angekündigten, genehmigten Dreharbeiten, die vor einigen Wochen im Berliner Bezirk Lichtenberg stattfanden und von selbstverständlich höchst besorgten Anwohnern argwöhnisch dokumentiert wurden, machten schnell die Runde. Anstatt jedoch den humoristischen Ansatz und das Konzept von Presse- und Medienfreiheit zu verstehen, geschweige denn anzuerkennen, ging ein empörter Aufschrei durch die Reihe der Rechten.



Ganz vorne dabei in der Gruppe der beleidigten Bundesbürger: Lokalpolitiker der rechtspopulistischen AfD. Auf der offiziellen Facebook-Page der Partei veröffentlichte man ein dramatisch geschnittenes Filmchen unter dem Titel «Neues Fake-Video aufgedeck!» mit zugespieltem «Backstage-Material» vom Satire-Dreh. «Die AfD ist entsetzt über den Versuch, Fake-Videos an einem falschen Parteistand zu drehen. Durch einen Zufall konnte jetzt ein solches Projekt in Lichtenberg aufgedeckt werden: Aufmerksame Passanten machten […] zahlreiche Beweisfotos», heisst es darunter.



Mut zur Wahrheit?



In weiterer Folge zitiert die Partei den Bundestagsabgeordneten Dirk Spaniel aus eigenen Reihen: «Wer es nötig hat, auf solche unlauteren Methoden zurückzugreifen, ist mit seinen Argumenten offensichtlich am Ende. Ich werde die Berliner AfD mit allen mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten unterstützen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Chemnitz hat gezeigt: Lügen haben kurze Beine, auch wenn sie von höchster Stelle verbreitet werden. Mut zur Wahrheit gibt es nur mit der AfD!»



Ob die Partei tatsächlich den satirischen Hintergrund des lustigen Videos nicht begriffen hat oder sich die Unwissenheit der eigenen Anhänger zum eigenen Nutzen macht? Sicher ist, dass inzwischen die Privatadresse des zuständigen Produzenten Schlecky Silberstein veröffentlicht wurde und sogar ein hochrangiger AfD-Politiker vor seiner Haustür gefilmt wurde.



Das Einmaleins der Autokratie



In einem Statement auf seinem Blog beschreibt der Autor und Comedian, wie in den sozialen Medien dazu aufgerufen wird, auch den Rest seines Teams ausfindig zu machen. Auch ernstzunehmende, antisemitische Morddrohungen sollen inzwischen eingegangen sein: «Ihr Juden seid ein Geschwür. Euch muss man ermorden!»

Schlecky Silberstein schreibt: «Viele tun immer so überrascht, wenn sie von diesen Methoden hören. Dabei gehören gerade Attacken auf Künstler und Journalisten zum kleinen Einmaleins der Autokratie. […] Nicht umsonst ist überall auf der Welt und überall in der Geschichte Schritt eins nach der Machtübernahme die Einschränkung der Kunst- und Pressefreiheit.»