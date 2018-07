Reich durch alte iPhones

Etwas überrascht war ich dann doch, als ich vor einigen Wochen einen Herrn von der Stadtpolizei Zürich in der Leitung hatte. Noch grösser war die Überraschung, als der gute Mann mir freundlich mitteilte, dass genau jenes iPhone geklaut sei, das ich im selben Augenblick zum Telefonieren mit ihm verwendete.



Rechnungen immer aufbewahren!

Das schöne Teil in der Farbe roségold hatte ich erst kurz zuvor originalverpackt und zu einem Schnäppchenpreis in diesem Laden namens «Revendo» erstanden, wo alle coolen Leute ihre essentiellen Second-Hand-Mac-Geräte shoppen. Weil: Günstig, nachhaltig, locker, easy. Dass das Ding wenig später als gestohlen gemeldet werden sollte, war mir zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht klar. Dank Kassenbeleg sitze heute nicht wegen Hehlerei im Knast. Unbehaglich war die Situation allerdings doch.



Der Grundtenor bei den meisten meiner Bekannten, denen ich davon erzähle, dass ich unwissentlich Hehlerware gekauft habe, klingt etwa so: «Selbst schuld! Bei Markenprodukten, die du nicht beim Originalhändler kaufst, kannst du dir nie sicher sein! Lieber ein bisschen mehr bezahlen, als auf Fakes oder geklautes Zeug reinfallen.»



Nachhaltigkeit nicht nur bei Klamotten



So einleuchtend das grundsätzlich erst klingen mag, so wenig überzeugend ist diese Art von Argumentation für mich. Gerade heute – wo gefühlt alle zehn Minuten ein neues iPhone das Licht der Welt erblickt, während die Müllberge weltweit immer höher werden – ist es doch angesagt, nicht nur bei Klamotten und Ernährung auf Nachhaltigkeit zu achten.



Und genau das machen die Typen von «Revendo» eigentlich ziemlich gut. Ich will die Hoffnung in die gute Seite des Kapitalismus nicht aufgeben. Also besuche ich die Geschäftsführer und Gründer Aurel und Laurenz in ihrer Office-Werkstatt im schönen Basel. Ich konfrontiere die beiden jungen Selfmade-Business-Männer mit meiner «Hilfe, ich habe ein geklautes Smartphone gekauft»-Story und frage ihnen Löcher in den Bauch.



Wie es gelaufen ist? Siehst du im Video oben.



(Video von Valentina Sproge)