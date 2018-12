640'000 Dollar für einen Käse-Drucker

Weihnachten ist eigentlich die Zeit der Liebe. Manchmal macht es aber auch Spass, die Bescherung mit diabolischen Scherzen zu würzen – oder sag bloss, du hast nie ein lausiges Geschenk für deinen kleinen Bruder in eine völlig überdimensionierte Schachtel verpackt, um seine enttäuschte Miene zu geniessen. Eben.

Der Online-Shop Prank-O (früher: Prank Packs) hebt diese Form von Klamauk auf ein völlig neues Level: Die beiden US-Amerikaner Ryan Walther und Arik Nordby verkaufen dort Produkte, die sich jeder wünscht – einen Drucker, mit dem du dein Gesicht auf einem Scheibenkäse verewigen kann etwa. Der Clou: So etwas existiert gar nicht. Die Verpackungen sind leer und dafür gedacht, andere, minderwertige Geschenke damit zu tarnen.

«Das verdient nicht mal einen Stern»

Zur Produktpalette gehören neben dem Käsedrucker auch ein Wecker, der dich mit Spiegeleiern aus dem Schlaf holt, ein Furz-Filter, der deine Flatulenzen geniessbar macht und ein Pflanzen-Pissoir, um deine Blumen mit dem eigenen Urin zu düngen. Die besten Fake-Verpackungen siehst du oben in der Bildstrecke.

Allerdings scheinen nicht alle Prank-O-Kunden das Konzept zu verstehen. Auf der Instagram-Seite finden sich Feedbacks von unzufriedenen Käufern: «In der Schachtel ist ja gar nix drin», heisst es etwa in einer Beschwerde. «Das verdient nicht einmal einen einzigen Stern.»

Investition bei «Shark Tank»

Mit ihrer Geschäftsidee traten Norby und Walther – letzterer schrieb früher übrigens für das Satire-Protal «The Onion» – vergangene Woche in der TV-Show «Shark Tank» auf. Dort suchten sie Investoren für Prank-O. Nach einem guten Start und Einnahmen in Millionenbereich hatten die beiden in den letzten zwei Jahren wegen einer gescheiterten Expansion nämlich üble Defizite eingefahren.

Die Jury war begeistert von den Fake-Verpackungen und siehe da: Geschäftsmann Mark Cuban versprach eine Investition von 640'000 Dollar.

Selbst das Tankstellen-Geschenk bleibt in Erinnerung

Mittlerweile findete man auf der Website von Prank-O ein F.A.Q., um Missverständnisse zu vermeiden. Selbst dort versteckt sich ein herrlich bissiger Unterton. «Nein, diese Produkte existieren natürlich nicht wirklich», heisst es etwa. «Wie schräg bist du denn drauf?»

Auf die Frage, warum jemand Geld dafür bezahlen sollte, antworten die Erfinder: «Die Schachteln geben jedem Geschenk einen überraschenden Twist und auch wenn du es in letzter Minute aufgetrieben hast, wird es dank der Verpackung in Erinnerung bleiben.»