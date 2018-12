PewDiePie macht Werbung für Neo-Nazi

PewDiePie sieht sich – mal wieder – einem gigantischen Shitstorm ausgesetzt, nachdem der weltweit bekannteste Youtuber in einem seiner Clips einen Channel empfohlen hat, der von einem rechtspopulistischen, antisemitischen und homophoben Vlogger betrieben wird.



Die Werbung durch Felix Kjellberg bescherte dem Kanal «E;R» auf Anhieb ganze 15'000 neue Abonnenten und sorgte dafür, dass seine mit juden- und fremdenfeindlicher Propaganda gespickten Videos trendeten.



Zu viele «Ausrutscher»



Es ist nicht klar, ob sich der schwedische Internet-Superstar des Rufs von «E;R» als antisemitischem, sexistischem und homophobem Kanal bewusst war, aber in der Beschreibung des spezifischen Videos – einer Rezension des Films «Death Note» – das Kjellberg besonders hervorhob, stand: «Die Wahrheit, warum es so lange gedauert hat, ist, dass ich es so lustig fand, Black L. Niglet zu nennen.»



PewDiePie löschte kurz darauf das Video und erklärte, er wolle nichts von der politischen Gesinnung des beworbenen Videoproduzenten gewusst haben. Fans, Kritiker und Hater sind empört und fordern, dass Felix, der weit über 75 Millionen Abonnenten hat, sich seiner Verantwortung als einer der einflussreichsten Menschen unserer Generation stellen solle. Zu oft kämen derartige «Ausrutscher» vor.



Dummheit schützt vor Strafe nicht



Felix verteidigte sich in einem halbherzigen Entschuldigungsvideo und erklärte, dass die Nazi-Referenzen in den besagten Clips «kodiert» seien und er sie nicht verstanden hätte, da er nicht Teil der rechten Szene sei:



«Ja, er macht Nazi-Referenzen und ich erkenne sie jetzt bei genauerem Hinhören. Diese Referenzen können schnell an einem vorbeigehen. Die Ironie hier ist, dass ich der Nazi sein soll, aber ich bekomme keine dieser verdammten Referenzen mit. Jeder mit einem gesunden Hirn kann erkennen, dass ich nicht wusste, worum es ging.»



Keine Fehler mehr zulassen



Allerdings erkannte er an, dass er sich in keiner Position befände, die diese Art von Fehlern zulassen dürfte: «Ich verstehe, dass ich eine Verantwortung habe, besonders mit meiner Vergangenheit». Damit verweist der Web-Celeb auf vergangene Zwischenfälle, die sowohl mit angeblichem Antisemitismus als auch mit seinem Versprechen, keine nationalsozialistischen Witze mehr zu machen, zusammenhängen.