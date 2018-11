Netflix-Weihnachtsfilme sind einfach nur Trash

Ach, Weihnachten. Es ist die Zeit der Liebe und Besinnlichkeit. Die Zeit, in der der Geschenkewahnsinn unsere Seelen unter dem Kaufstress erdrückt und die Konten leerräumt. Und die Zeit, während der ich mich als treue Nutzerin nicht mehr auf Netflix traue.

Wieso? Weil an jeder Ecke meines Computer-Bildschirms eine neue romantische Katastrophe mit liebestollen Hauptcharakteren und unglaubwürdigen Realitätsdarstellungen lauert. «Prinzessinnentausch», «Die Weihnachtskarte», «A Christmas Prince», «The Holiday Calendar», «Christmas Wedding Planner» – ich kotz gleich. Und das, obwohl ich eine Befürworterin guter Romanzen bin.

Karrierefrau sucht alleinstehenden Prinzen

Die Standard-Kulisse jedes Kitschfilms von Netflix, der in der Vorweihnachtszeit User und darum auch mich erfreuen soll: Schneebedeckte Strassen, glitzernde Dekorationen und Weihnachtsbäume, wohin das Auge reicht – ob nun in der Küche, dem Schlafzimmer oder dem Pferdestall. Damit um Himmels willen doch auch wirklich jeder Feiertagsungläubige dank der Trash-Überdosis in Weihnachtsstimmung versetzt wird.

Die Hauptrolle in den Schnulzen von Netflix’ Märchenuniversum übernimmt stets eine karriereorientierte bildhübsche Frau, die wegen ihres vollen Terminkalenders einfach keine Zeit für die Liebe findet. Kein Problem, weil der Prinz, dessen royales Jackett genauso weihnachtliche Stimmung versprüht wie die unsinnig romantische Hintergrundmusik, sein Herz sowieso bereits an sie vergeben hat.

Beispiel gefällig?

So reist in Netflix’ Eigenproduktion «Prinzessinnentausch» etwa eine junge Frau aus Chicago ins erfundene Belgravien (das stinkt übrigens ziemlich nach Genovien aus «Plötzlich Prinzessin»), wo sie auf eine angehende Prinzessin mit schlechtgesprochenem britischen Akzent trifft, die ihr zufälligerweise wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Die beiden tauschen heimlich die Plätze und verlieben sich in den Partner der jeweils anderen.

Mal ganz abgesehen von der Optik der Schnulze, die zweifelsohne dem Netflix-Weihnachtsfilm-Schema entspricht, zeugt auch die Handlung nicht von hoher Qualität. Denn niemand schmollt über die verpasste Chance, Prinzessin zu werden und niemand hegt einen Groll, weil die beiden entfernt verwandten Klone alle belogen und betrogen haben. Alle sind happy. Und lachen über die schlechten Witze der anderen. Das ist doch nicht normal!

Weihnachtsfilme sind schlimmer als Instagram

Versteht mich nicht falsch: Ich liebe Weihnachtsfilme. Klassiker wie «Kevin Allein zu Haus», «The Holiday» und «Die Hard» zumindest. Wie Netflix die Weihnachtszeit aber widerspiegelt, ist einfach nur lächerlich. Schliesslich verkuppeln die Filmemacher perfekt hergerichtete, mit strahlendweissen Zähnen gesegnete Figuren mit anderen genauso beispielhaft makellosen Charmebolzen. Das alles in einer Welt, in der Frieden herrscht und Boshaftigkeit ein Fremdwort ist. Und da sagt mal noch einer, dass Social Media unser Bild der Realität verzerrt.

Ich verstehe schon: Einen Durchschnitts-Millennial mit Stressakne, finanziellen Schwierigkeiten und einem Swipe-Drang zu portraitieren, wäre nicht weihnachtlich genug. Dem Normalo-Bürger aber gleich eine so unrealistische Schnulze vor die Nase zu setzen, ist allerdings genauso fair wie ein Game-of-Thrones-Spoiler in deiner Instagram-Story. Also: Ein Arschloch-Move.

Das schlimmste an den Kitschbomben ist allerdings, dass die Zuschauer sie doch tatsächlich lieben. Nicht ohne Grund bekommt die Eigenproduktion «A Christmas Prince», die in der vergangenen Vorweihnachtszeit Herzen höherschlagen liess, nun eine Fortsetzung. Und diese verspricht noch glitzernder, schmalziger und Fremdscham sicher zu sein.