«Einer der schlechtesten Songs ever»

Auch wenn Nemo als Rapper gilt, steht er grundsätzlich doch eher für nette Radio-Musik. Und dann kam «Crush uf di». Autotune, Lo-Fi-Produktion, Staccato-Off-Beat-Flow in der Hook – der 19-Jährige übernimmt sämtliche Stilmittel des Cloud-Rap-Genres.

Dafür erntet Nemo scharfe Kritik. Nicht unbedingt weil es an Qualität mangelt, sondern weil sich der Liebling der Swiss Music Awards in den Fahrtwind einer Bewegung schleicht, die eigentlich in den Underground gehört.

«Cloud-Rap ist ein Lifestyle»

Am Freitagmorgen schoss etwa Lukie Wyniger auf SRF 3 gegen Nemo. Auf Anfrage von 20 Minuten Tilllate führt er weiter aus: «Cloud-Rap und Trap sind mehr als nur eine Musikrichtung, es ist ein Lifestyle», sagt der Reggae-Special-Macher. «Leute wie Pronto, Skinny Stylus oder die SuperWak Clique leben das wirklich – sie essen, rauchen und trinken Cloud-Rap. Bei Nemo und seinem Umfeld kann ich mir keine Hustensaft-Orgien vorstellen.» Somit wirke es, als würde sich Nemo einfach einen Stil aneignen.

Dass «Crush uf di» ein Hit wird, kann sich Wyniger nicht vorstellen: «Die bisherigen Nemo-Fans werden kaum etwas mit dem Song anfangen können und die Szene, die sich eigentlich für Cloud-Rap interessiert, wird ihn wohl auch nicht goutieren.» Von SRF3-Hörern hätte es bisher ausschliesslich negative Reaktionen gegeben. Auch die 20-Minuten-Leser halten nicht viel von Nemos neuem Stil: 86 Prozent der Teilnehmer einer Umfrage sagen «Ich finde seine alten Songs besser» oder «Gefällt mir gar nicht, sorry». «Ich glaube, das könnte ein Schuss ins eigene Bein sein», so Wynigers Fazit.

«Er soll beim Kommerzpop bleiben»

Einer, der die Ideale des Cloud-Raps von Kopf bis Fuss verkörpert, ist DAIF. Der Newcomer aus dem Thurgau kann Nemos tapsige Gehversuche im Genre überhaupt nicht nachvollziehen: «Es klingt wie der Versuch, sich einem Trend anzuschliessen», sagt er. Nemo wirke, als hätte ihm ein konservativer Musikmanager aufgetragen, «etwas für diese Jungen» zu produzieren. «Statt ein Movement für Kommerzmusik auszuschlachten, sollte er lieber gemeinsam mit Lo & Leduc beim Pop-Rap bleiben», findet DAIF.



So klingt authentischer Cloud-Rap: DAIFs «Keti hilft gege Depressione».

Vernichtende Kritik von Fans

Selbst diejenigen, die Nemo eigentlich mögen, zeigen sich auf Youtube wenig begeistert von «Crush uf di». Auf die 384 Downvotes kommen nur 219 Daumen nach oben und auch in den Kommentaren wird Nemos neuer Stil gebasht: «Eine Auszeit nehmen, um Kreativität zu sammeln und dann einen der schlechtestens Songs ever präsentieren», frotzelt etwa «simonmarti». Vor allem der exzessive Autotune-Einsatz erntet scharfe Kritik: «So etwas kann man in der Hook machen aber doch nicht drei Minuten lang», schreibt «redhill». «Hast du dich von Pronto inspirieren lassen?»

Immerhin: Einige wenige Kommentatoren sagen, sie hätten bisher nicht viel mit Nemo anfangen können, würden «Crush uf di» aber mögen. Den Nagel auf den Kopf trifft wahrscheinlich «M a x H e a d r o o m»: «Nemo hat die falsche Fanbase für so ein Lied.»