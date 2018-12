Dieser Fünfjährige macht 3202 Liegestütze

Rachim Kuriyev ist ein Gym-Junkie. Das Skurrile: Der Tschetschene zählt erst fünf Lenze und geht noch in den Kindergarten. Mit nur fünf Jahren stellte die muskelbepackte Gym-Maus vor einigen Tagen einen sportlichen Rekord auf, wovon wir nur träumen können. Sein Hauptgebiet: Liegestützen. Zwei Stunden und 30 Minuten machte Rachim ohne Unterbrechung Liegestütze. Er schaffte es auf sagenhafte 3202.

Nicht nur den Rekord für die meisten Liegestütze hat der Knirps aufgestellt, ein Offizieller des Guinness-Buch der Rekorde verzeichnete noch fünf weitere:

Die kürzeste Zeit für 1000 Liegestütze (40 Minuten, 57 Sekunden)

Die meisten Liegestütze in einer Stunde (1419)

Die kürzeste Zeit für 2000 Liegestütze (eine Stunde, 30 Minuten, 47 Sekunden)

Die meisten Liegestütze in zwei Stunden (2559)

Die kürzeste Zeit für 3000 Liegestütze (zwei Stunden, 22 Minuten, neun Sekunden)

Der Präsident zählt zu seinen treuen Fans

Bereits im November machte der gestählte Chindgsi-Junge ganze 4105 Liegestütze in 2 Stunden und 25 Minuten ohne Unterbrechungen. Doch damals anerkannte die Jury «wegen Formfehlern» den Rekord nicht. Pech für ihn? Ganz und gar nicht. Der Präsident der Republik Ramsan Kadyrow war so gefesselt, dass er dem Kleinen kurzerhand einen Mercedes C180 schenkte. Und nur so am Rande: Der Preis für einen solchen Wagen liegt bei über 36‘000 Franken.