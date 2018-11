Auf diesen Instrumenten wird keine Musik mehr gespielt

Das Klo ist ein Ort der Entspannung, der puren Entlastung aller Bürden des letzten Tages, eine Oase der Inspiration, der beste Freund in Magen-Darm-Problemen-Not. Einige Kreativköpfe haben die essentielle Rolle der Toilette erkannt und ihre stinklangweiligen Klos aufgepimpt.

Skipisten und Trompeten

Wenn wir auf dem Thron – in einem unwahrscheinlichen Fall – das Handy also mal vergessen haben, können wir uns dank Liebhabern der WC-Kunst etwa auf dem Häuschen, das aussieht wie der Start einer Skiabfahrt, Skifahrer spielen. Oder aber die Skyline einer Weltstadt erkunden oder im Etablissement mit äusserst hellen Designerköpfen in Pissoir-Trompeten pinkeln.

Alle WC-Kreateure haben für die aussergewöhnlichen Toiletten offenbar ihre innere Tine Wittler kanalisiert und auf ihr persönliches stilles Örtchen losgelassen. Die Endresultate können sich sehen lassen. Zumindest würden wir auf einem oder anderen WC gerne mal unseren Darm entleeren.