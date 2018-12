Was war das Dümmste, das du jemals gemacht hast?

Wer an gefrorenen Laternenpfosten geleckt und einer Eidechse den Schwanz abgeschnitten hat, weil der sowieso mega schnell nachwachsen soll, hatte eine tolle Kindheit. Mit vielen dummen – aber damals äusserst attraktiven – Einfällen, für die wir uns heute am liebsten ohrfeigen würden. Waren wir echt solche Idioten?

Das fragte sich auch Twitter-Userin «MotherOfDoggons», als sie in Gedanken an ihre erfüllte Kindheit schwelgte. Deshalb wandte sie sich mit ihrem Anliegen an die Community: «Was war der dümmste Scheiss, den du als Kind je gemacht hast?»

Brände und Verletzungen

Auf den Tweet, der vergangene Woche gepostet wurde, hagelte es über 20’000 Antworten von Usern mit Geschichten ihrer eigenen idiotischen Ideen. Um an den Süssigkeitenschrank zu gelangen, hat eine Nutzerin etwa fast das ganze Haus abgefackelt.

Andere haben aus Scham tagelang ihre Verletzungen und das schmerzverzerrte Gesicht verborgen: «Ich hatte mir mit vier Jahren den Ellbogen gebrochen, als ich versucht hatte von einem Stuhl in ein Kuscheltiermeer zu springen. Ich hatte mich so geschämt, dass ich eine Woche lang mit einem gebrochenen Ellbogen herumlief, bevor meine Mutter es herausfand», schreibt «underscoremags». Zum Glück sind wir heute etwas intelligenter. Meistens zumindest.

