«Neben meinem Bett liegt keine Bibel»

Etwas nervös bin ich doch, als ich bei Salome Probst klingele. Man besucht ja nicht gerade jeden Tag eine echte Pfarrerin zuhause. Wird sie mich sofort verurteilen und als Sünder abstempeln? Muss ich mich verbeugen, ihren Siegelring küssen und dann die Beichte ablegen? Oder gibts das nur bei den Katholiken?



Als dann aber die Tür im ersten Stock des hübschen Drei-Parteien-Häuschens in einer Wohngegend Winterthurs aufgeht und mir eine junge, lässig gekleidete Frau mit wilden Locken die Hand reicht, fällt sofort jede Anspannung von mir. Ein bisschen schäme ich mich sogar fast wegen meiner Vorurteile.



Nicht von Anfang an Berufswunsch



Salome arbeitet erst seit August 2015 als Pfarrerin. Ihr Werdegang ist genau wie ihr Auftreten wenig konventionell: Das Musikstudium hat die talentierte Harfenistin aufgrund fehlenden Ehrgeizes abgebrochen. Nach einem Auslandsaufenthalt in Ghana folgt das Theologiestudium – in Kombination mit Ethik und Soziologie. Dazwischen und daneben liegen Jobs in einer Integrationsschule mit Behinderten, als Reinigungskraft im Krankenhaus und als Hilfsassistentin an einem Lehrstuhl.



Der Berufswunsch Pfarrerin war auch lange Zeit kein Thema: «Ich wollte immer Floristin werden», erzählt Salome mit einem breiten Lächeln. Eine steile Karriere in Wirtschaft oder Finanzwesen anzustreben, wie viele Leute in ihrem Alter das tun, um die grosse Kohle zu scheffeln, war also nie wirklich ihr Ding. Dass sie nun doch Pfarrerin geworden ist, hängt zu einem wichtigen Teil mit ihrer Biographie zusammen. Immer wieder hat sie gemerkt, wie sie auch in schwierigen Lebenssituationen gestärkt und ermutigt wurde. «Das hat für mich ganz viel mit dem Göttlichen zu tun.»



Pro & Contra



Sich selbst als Pfarrerin zu bezeichnen, findet sie – trotz Support von Familie und Freunden – immer noch manchmal als «ein bisschen komisch, irritierend.» Dennoch fühlt sie sich wohl in ihrer Arbeit, insbesondere dann und dort, wo konkrete Begegnungen mit Menschen stattfinden – sei das in der Arbeit mit Konfirmanden, beim Mittagstisch mit den Seniorinnen und Senioren oder beim Gottesdienstfeiern mit den Allerkleinsten und deren Eltern. Überhaupt sind die Momente, in denen Menschen erfahren, dass Glaube, Hoffnung und Liebe sie durch ihr Leben tragen, die allerschönsten.



Problematisch findet sie, dass es innerhalb der Gemeinden offenbar vielen Menschen schwerfällt, Konflikte anzusprechen. Auch die Trägheit und Langwierigkeit, die oft im Weg stehen, wenn neue Projekte umgesetzt werden sollen, kritisiert Salome. Schwierig sei es zudem, all den verschiedenen Menschen gerecht zu werden, die sonntags den Gottesdienst besuchen. Was sie denn mache, wenn sie mal keinen Gottesdienst feiere? Salome grinst: «Wenn ich sonntags mal frei habe, dann schlafe ich auch gerne einfach mal aus.»



Man trinkt auch mal ein Gläschen Wein



Sonntags gerne ausschlafen – das kenne ich doch! Auch sonst entspricht Salomes Alltag nicht dem, den man sich für eine Geistliche unbedingt vorstellt. Sie macht gern Sport, ist viel in der Natur unterwegs oder mit Freunden im Ausgang und trinkt auch mal das eine oder andere Gläschen Wein. «Rot oder weiss?», will ich wissen. «Ich beginne meistens mit Weisswein und arbeite mich dann zum Roten», lautet die sympathische Antwort.



Während wir zum Abschluss noch ein paar Fotos machen, fällt mir noch eine letzte Frage ein: «Wie oft liest du eigentlich in der Bibel?» Ich bin neugierig. Und irgendwie hoffe ich wohl insgeheim, zumindest ein Klischee erfüllt zu sehen. «Ich nehme mir immer vor, mehr darin zu lesen – die Geschichten kenne ich gut, aber ihre Bedeutungen für mich verändern sich immer wieder. Und doch verwende ich sie leider doch fast nur dann, wenn ich einen Gottesdienst vorbereite … Neben meinem Bett liegt jedenfalls keine Bibel.» Und wieder lacht sie und ihre blauen Augen strahlen.