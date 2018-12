So absurd ist die Jagd nach dem besten Foto

Heutzutage muss alles «instagrammable» sein. Der Lunch, das Schlafzimmer – sogar die Kinder, um möglichst viele Likes einzuheimsen. Ganz zu schweigen von den Ferien. Beach-Fotos, die aus Hochglanz-Magazinen entsprungen sein könnten, Hotel-Essen, bei dem Anblick sogar Caminada grün vor Neid wird und von jeglicher Zivilisation abgeschiedene Wanderwege mit Ausblick auf den See. Doch diese Aussichten sind nicht so einsam, wie sie uns vorgegaukelt werden, finden wir nun heraus.

Dutzende Insta-Poser stehen Schlange

Im Netz machen derzeit Bilder die Runde, auf denen Touristen auf dem Roy’s Peak-Berg auf der Südinsel Neuseelands erkennbar sind. Das erste Foto zeigt einen Wanderer, der mit ausgestreckten Armen allein auf der Klippe steht. Am zweiten Bild erkennt man jedoch die Realität. Man sieht den Wanderer erneut, hinter ihm stehen jedoch einige Dutzend weitere Instagram-Möchtegern-Poser, die für das gleiche Motiv anstehen. Sie alle wollen dasselbe: Ein Foto schiessen, das sie vermeintlich abgeschieden in unberührter Natur darstellt. Absurd.

Das Foto zählt auf Reddit bald 78‘000 Upvotes, auf Twitter über 2500 Likes und 1700 Retweets. Ein Sprecher behauptet gegenüber der BBC, dass die Fotos auf den sozialen Netzwerken stark gepusht würden. Das sei der Grund für die Beliebtheit dieser Aussicht. Die Besucherzahlen seien zwischen 2016 und 2018 um 12 Prozent gestiegen.

User sharen weitere Insta-Locations

Die Twitter-Community kritisiert die Fotos. Es sei eine traurige Welt, in der das Fotografieren als wichtiger eingestuft werde, als die schöne Aussicht zu geniessen, schreiben Nutzer. Andere finden «leben und leben lassen». Viele der Reddit- und Twitter-User posten unter dem Originalpost weitere Orte, an denen es gleich abläuft. Beispielsweise bei den blauen Kuppeln der Dom-Kirche in Santorini, dem Ashi-See in Hakone in Japan oder dem Felsvorsprung Trolltunga in Norwegen.

