Baut Emirates jetzt ein Glitzer-Flugzeug?

Glitzer macht die Welt zu einem besseren Ort. Okay, genau genommen nicht, weil die enthaltenen Plastik-Mikropartikel die Natur ziemlich übel belasten. Trotzdem: Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit kann kaum jemand dem magisch funkelnden Staub widerstehen.

Sara Shakeel widmet Glitzer gleich einen ganzen Instagram-Account. Mit ihren Photoshop-Künsten taucht sie alles – von Mc-Donalds-Pommes bis zur Brooklyn Bridge – in tonnenweise Bling. Zufällig scheint sie damit sogar Emirates Airline inspiriert zu haben.

«Ich möchte in diesem Ding fliegen»

Diese Woche postete Shakeel eine Fotomontage eines Emirates-Flugzeugs, das funkelt wie ein Weihnachtsbaum. «Ich warte auf meinen Flug», schrieb sie dazu.

Vielleicht könnte der Traum der Instagram-Künstlerin nun tatsächlich in Erfüllung gehen. Kurz nach der Veröffentlichung postete die Fluggesellschaft Shakeels Foto auf Twitter: «Wir präsentieren die ‹Emirates Bling 777›», lautet die Caption. «WOW!», schreiben die Follower darunter. «Beim nächsten Mal möchte ich in diesem Ding fliegen.» Ob so eine Maschine tatsächlich abheben könnte? Was wissen wir – aber man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Sie macht Burger «heilig»

Mit ihrem Glitzer-Account hat Shakeel bereits über 470'000 Follower angehäuft. Mittlerweile schreibt sogar «Forbes» über die Pakistanerin: «Ich habe überhaupt keinen künstlerischen Hintergrund», gesteht Shakeel im Interview. «Meine Familie hat immer gesagt, ich hätte keine Chance, an eine Kunstschule zu kommen, deshalb wurde ich Zahnärztin.»

«Kristalle und Diamante sind für mich ein Medium, um die Welt zu betrachten», sagt Shakeel. Die Fotos sind für sie fast schon eine Art Therapie: «Ich liebe zum Beispiel Junk Food und muss mich zurückhalten, es nicht ständig zu essen. Wenn ich jetzt Burger und Fritten in Glitzer tunke, fühlt es sich wie etwas Heiliges an, dass ich wirklich geniessen muss.»