Sind iPhones ihr Geld noch wert?

iPhones gehören zu den Dauerbrennern im Smartphone-Geschäft. Jedes Jahr tischt uns Apple ein Nachfolgermodell auf, dessen Features ein klein bisschen besser ausgereift sind, als die des Vorgängers. Eingefleischte Apple-Fans greifen dafür tief in die Tasche.



Nette Innovation, aber zu teuer



Die Preise der neuen iPhone-XS-Reihe bewegen sich zwischen 1199 und 1739 Franken und nehmen jungen Menschen, die bekanntermassen selten zu den Grossverdienern zählen, damit oft den Wind aus den Segeln. Entspricht das Smartphone überhaupt den Anforderungen der jungen Käufer, wenn der finanzielle Aspekt nicht berücksichtigt wird?



«Ich interessiere mich für die Innovation, würde es mir aber nicht kaufen, da ich es zu teuer finde – vor allem für ein Handy», erzählt uns der 18-jährige Student Emanuel. Viele bleiben Apple jedoch trotzdem treu und warten auch gerne ab, bis die neue Generation zur alten erklärt wird, um dann erneut zuzuschlagen.



Android mittlerweile ebenbürtig



Android-Geräte laufen in der Schweiz dem Konkurrenten IOS den Rang ab. Jahrelang war jedes zweite in der Schweiz verkaufte Smartphone ein iPhone. Der Rückgang mag stark an der preislichen Kluft zwischen Android- und Apple-Geräten liegen, aber auch daran, dass das Google-Betriebssystem mittlerweile absolut ebenbürtig ist.



Wir haben bei den Schweizern mal genauer nachgefragt, welches Handy man heute benutzt und warum. Das seht ihr im Video.