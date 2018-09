Dank Kanye machen sich seine Fans zum Deppen

Du wolltest gerade noch zu Drakes «In My Feelings» aus dem Auto hüpfen, um andere von deiner Coolness zu überzeugen? Lass es lieber bleiben, du verletzt dich nur. Ausserdem wartet schon die nächste Challenge auf dich. Und für die brauchst du weder ein Auto, noch für das bisschen Fame deine Gesundheit zu riskieren, sondern nur eine Kartonschachtel, ein XXL-Shirt und eine fette Goldkette.

Babys müssen auch dran glauben

Der Trend stammt vom Musikvideo zu «I Love It» von Kanye West, Adele Givens und Lil Pump. Inspiriert durch den Clip der Rapper, die das Video Anfang September auf Youtube veröffentlichten, tänzeln sich nun Fans zur «I Love It»-Challenge in Kartonschachteln durch Instagram. Mittlerweile dürfen die Musiker fast 113 Millionen Aufrufe auf Youtube zu ihren Erfolgen zählen – einige der Views haben sie garantiert der kostenlosen Promo der Fans zu verdanken.

Fast genauso viele Videos posteten in Karton gekleidete Fans nämlich zur Challenge auf Instagram. Na gut, es sind nicht mal halb so viele. Trotzdem legen sich Begeisterte ins Zeug und verkleiden nicht nur sich selbst, sondern auch ihre kleinen Geschwister und Babys als Mini-Kanyes und Li(tt)l(e) Pumps. Und das ist okay so. Schliesslich landet man wegen der Challenge ausnahmsweise mal nicht im Spital.