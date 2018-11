TV-Show demütigt Menschen mit kranken Tattoos

Erinnerst du dich an die viralen Videos, die vor einigen Jahren durchs Netz geisterten und die Welt mit einem herzerwärmenden Jöö-Effekt überrollten? Darin waren Pärchen zu beobachten – oft Mutter-Tochter-Duos, aber auch beste Kollegen und Liebespaare – wie sie einander mit sorgfältig überlegten Tattoo-Motiven überraschten. Eine schöne Idee, die Bedeutsamkeit der Beziehung für immer festzuhalten.



Die cleveren Leute von MTV haben mit den Shows «Just Tattoo Of Us» (UK) und «How Far Is Tattoo Far?» (US) das Konzept aufgegriffen und dabei nichts von dem herzigen Wohlfühl-Tenor der viralen «Ich überrasche dich mit einer süssen Tätowierung»-Clips übrig gelassen. Statt Freudentränen fliessen hier Tränen vor Hass, Wut und Enttäuschung.



Durchfall und Periodenblut auf dem Oberschenkel



Bei den wohl krassesten und absurdesten Tattoo-Sendungen der Welt treffen zwei Menschen, die sich sehr gut kennen, aufeinander und haben die Freiheit, eine Tätowierung zu entwerfen und bei ihrem Gegenpart zu platzieren. Motiv, Grösse und Körperstelle egal.



Obwohl es nicht vorgegeben ist, scheint es, als gäbe es eine unausgesprochene Regel, dass die jeweiligen Motive möglichst entwürdigend, sowie ästhetisch und moralisch bedenklich zu sein haben. Ob ein Comic-Hamster, der eine Mischung aus Durchfall und Periodenblut ausscheidet auf dem Oberschenkel, ein Portrait von Donald Trump auf dem Hintern oder eine überfüllte Mülltonne direkt neben dem Venushügel – als dezenter Hinweis auf mangelnde Körperhygiene: Selten endet eine Episode nicht in Tränen oder zerbrochenen Beziehungen.



Befriedigung primitivster Sehnsüchte



Da fällt es als Zuschauer gar nicht so einfach, zwischen moralischen Grundsätzen («So einen menschenunwürdigen Dreck muss man boykottieren!») und purem Entertainment-Voyeurismus zu entscheiden. Um ehrlich zu sein, ist es sogar richtig schwierig, einen Silberstreif am Horizont des Chaos’ zu finden, das von dieser Show entfacht wird – und doch macht das Konzept süchtig und befriedigt einige ganz primitive Bedürfnisse.



Wann – oder ob überhaupt – die Sendung für den deutschsprachigen MTV-Ableger adaptiert wird, ist ungewiss. Online sind die bisherigen Folgen jedoch zu finden und auch auf der offiziellen Facebook-Seite von «How Far Is Tattoo Far?» stehen die Highlights der aktuellen Staffel zum Abruf bereit.