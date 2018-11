Nackte Hoden live im Frühstücks-TV

Das britische Fernsehen ist bekannt dafür, brutal ehrliche und explizite Sendungen unzensiert und zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten auszustrahlen. Was für einige als höchst progressiv erscheint, mag für andere einfach nur sitten- und würdeloser Trash sein.



Blank rasierte Männlichkeit für den guten Zweck



Was heute früh jedoch in der morgendlichen TV-Show «This Morning» des Senders «ITV» passierte, schockiert sogar die hartgesottenen Briten: Live und unbe- äh -geschnitten liess Reality-Star Chris Hughes (bekannt aus «Love Island») kurzerhand die Hosen runter und präsentierte stolz seine nackte, blank rasierte Männlichkeit.



Zumindest den unteren Teil davon. Das ganze Spektakel lief nämlich unter dem Deckmantel der gesundheitlichen Aufklärung, im Speziellen ging es um Hodenkrebs-Vorsorge. Um mehr als nur ein paar haarlose Hoden zu schaukeln, wurde der bekannte Arzt Dr. Chris Steele hinzugerufen.



Bessere Werbung gibt es kaum



Der sympathische, ältere Herr packte ganz in professioneller Mediziner-Manier straight seinem jüngeren Szenenpartner an den Hodensack, um dessen Murmeln vor laufender Kamera ganz genau abzutasten und im Fleischbeutelchen schön intensiv hin- und herzurollen.



Das Tabu-Thema Hodenkrebs an sich ist selbstverständlich sehr wichtig und von demher muss den Machern der Sendung – und allen Beteiligten – eigentlich ein grosses Lob ausgesprochen werden. Medienwirksamer hätte keine noch so aufwändige Vorsorge-Kampagne einschlagen können.



Verstörend, aber wichtig



Und doch bleibt die Frage offen: Wie viel Bock hat man am frühen Morgen darauf, aus dem Fernseher von einem herzigen Opa begrüsst zu werden, der den Sack eines braungebrannten Jünglings «massiert», während aus einiger Entfernung das sichtlich irritierte Moderatoren-Duo zuschaut?



Wie es ein Zuschauer auf Twtter so schön ausdrückte: «Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich unbedingt im Live-TV sehen wollte, wie Dr. Chris die Hoden eines Love-Island-Kandidaten rollt und drückt. Aber hoffen wir mal, dass es viele Männer dazu bringt, sich selbst auf Auffälligkeiten abzuchecken.»