Die besten Youtube-Serien sind bald kostenlos

Du hast Netflix durchgespielt? Kein Bock mehr auf Amazon? Und Hulu funktioniert ja ohnehin nicht richtig hierzulande? Dann ab zu Youtube! Was viele nicht wissen ist, dass der Streaming-Gigant, der Vlogger und Memes ganz gross gemacht hat, auch eigenen Content produziert. Und zwar unter dem kostenpflichtigen Service «Youtube Premium» (ehemals «Youtube Red»).



Bisher wurden die geskripteten Shows des Unternehmens wie das Karate-Kid-Spinoff «Cobra Kai» oder die preisgekrönte Comedy-Serie «Liza on Demand» nur Nutzern zur Verfügung gestellt, die für das Zusatzangebot bereit waren, zu bezahlen. Das ändert sich ab Anfang 2019: Für Nicht-Premium-Abonnenten stellt Youtube seine Originale nun gratis zur Verfügung – mit jeder Menge Werbeinblendungen, versteht sich.



Wir haben uns im Vorfeld durch das doch überraschend vielfältige und teilweise echt nicht schlechte Programm gebingewatcht. Klar können die Inhalte sowohl qualitäts- wie auch quantitäs-mässig kaum mit grossen Konkurrenten wie Netflix und Amazon mithalten. Aber für Abwechslung und kostenfreien Spass zwischendurch zahlt es sich allemal aus, einen Blick zu riskieren.



Hier unsere persönlichen Favoriten aus dem Youtube-Original-Universum:



Do You Want to See a Dead Body?

Starbesetzte Produktion («echte» Stars diesmal!), die man am ehesten als tiefschwarzhumorige, surreale Comedy-Anthologie beschreiben könnte. Viel mehr zu erklären gibt es kaum, der Titel sagt eigentlich schon alles.



Escape the Night

Beschrieben als «postmoderne, metafiktionale Murder-Mystery-Web-Serie» erfreut sich das aufwendig inszenierte Reality-Spektakel mit Escape-Room-Elementen seit 2016 grösserer Beliebtheit. Mit von der Partie: Youtube-Legende Joey Graceffa und wechselnde Gäste aus dem Vlogger-Olymp



Foursome

Diese Teenie-Serie reiht sich problemlos ins High-School-Romance-Genre ein und kann mit ganz lustigem Humor und einigen halbwegs interessanten Twists ganz gut im Vergleich mit besser budgetierten Produktionen mithalten. Spannend für Fans ist wohl der Cast, der aus grossen YT-Stars wie unter anderem Jenn McAllister und – wieder mal – Logan Paul besteht.



Lazer Team

Mit dieser Sci-Fi-Komödie beweist Youtube, dass Online-Publikum und Kinogänger nicht zu vergleichen sind. Während der Streifen an den Kinokassen floppte, war der actiongeladene Spass auf Youtube Premium ein solcher Erfolg, dass ein Sequel nicht lange auf sich warten liess.



Cobra Kai

34 Jahre nach der Handlung der kultigen «Karate Kid»-Filmreihe setzt der Plot der Cobra-Kai-Serie ein. Ein bisschen doof, schwer nostalgisch und irgendwie arschcool gilt «Cobra Kai» sowohl bei Fans als auch bei der Kritik als eines der mit Abstand besten Youtube-Originale.



Sing it!

Die Fine Brothers sind vor allem durch ihre «React»-Videos bekannt geworden – aber auch als Serien-Produzenten machen sich die Medienprofis gar nicht mal so schlecht. Mit «Sing it!» bringen sie eine seichte – aber witzige – Parodie auf das Showbusiness und Casting-Shows im Speziellen aufs Web-Serien-Parkett.



Liza on Demand

Was passiert, wenn die finanzielle Abhängigkeit von einer App dein Leben und deine Existenz bestimmt? Das zeigt Liza Koshy in dieser saukomischen Comedy-Serie, die nicht nur mit den besten Gags und den sympathischsten Charakteren auftrumpfen kann, sondern auch mit den besten Cameo-Auftritten von Superstars wie Drake.



The Thinning

Der Thriller mit Skandal-Youtuber Logan Paul in der Hauptrolle spielt in einer dystopischen Zukunft und handelt von einer tapferen Gruppe, die sich gegen das brutale Regime auflehnt. Die Kritiken waren vernichtend – was aber auch an der allgemeinen Antipathie gegenüber dem Hauptdarsteller liegen kann.



100% Neuland

Phil Laude, bekannt als Teil des erfolgreichen YT-Channels Y-Titty, will mit seiner eigenen Comedy-Sketch -Show auf Youtube Premium grossen Namen des deutschsprachigen Fernsehwelt Konkurrenz machen. Mit Stargästen wie David Hasslehoff und gewagten Pranks im Style von Joko & Klaas gelingt ihm das auch – fast.



Dallas & Robo

Von den Machern des Netflix-Kritikererfolgs «Bojack Horseman» stammt die Erwachsenen-Animationsserie «Dallas & Robo». Das ungleiche Trucker-Duo auf ihrem Weg durch die unendlichen Weiten des Alls ist politisch inkorrekter Spass und nichts für Zartbesaitete.