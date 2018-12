«Ich bin 24 und habe 120'000 auf dem Konto»

Liebste Sexposition, peinliche Ausrutscher vom Suffabend am Wochenende und der etwas seltsame Ausschlag am Hintern – unseren BFFs und Arbeitskollegen erzählen wir gerne davon. Ist schliesslich nichts dabei, offen und ehrlich zu sein. Beim Thema Geld hört aber jede noch so innige Freundschaft auf. Cash und Tratsch verstehen sich einfach nicht. Oder etwa doch?

Vor gar nicht allzu langer Zeit haben wir unsere Leser gefragt, wieso wir eigentlich nicht gerne über Geld sprechen. Es stellte sich heraus: Wir tun es doch. Das beweist zumindest unsere Kommentarspalte. Statt grosser Geheimnistuerei hat uns die 20-Minuten-Tilllate-Community offenbart, wie viel Kohle sich wirklich auf ihren Konten türmt. Erstaunt hat uns aber nicht etwa die Offenherzigkeit, sondern vor allem eines: Scheinbar sind die meisten von uns entweder stinkreich oder sauarm.

Finanzielle Kluft zwischen pleite und vermögend

Leser «C.H» hat mit süssen 19 Jahren und 35'000 Franken auf dem Konto wohl schon mehr angespart als unsere gesamte Redaktion. Auch «Sofia» hat schon so einiges auf der Seite. Und zwar 120'000 Franken, mit denen sie sich schon mit 24 fast eine Flotte an Luxusautos zulegen könnte. Wir fühlen uns schlecht.

Student «Max» spielt da schon eher in unserer Liga: Sein momentaner Kontostand beträgt stolze 156 Franken. Auch die junge Frau hinter dem Pseudonym «MinLohn» ist knapp bei Kasse: Auf dem Konto hat sie ein Polster von gerade mal 120 Franken. Dafür seien die Miete, Steuern und Rechnungen allerdings schon bezahlt. «Joe» schlägt sich mit gut 1000 Franken auf dem Sparkonto und 40 Stutz für den restlichen Monat gar nicht mal so schlecht. We feel you. Woher stammt aber diese finanzielle Kluft zwischen steinreich und superpleite?

Eltern und Kollegen als Vorbilder

«Für Jugendliche ist es nicht einfach, die Balance zwischen Sparen und Ausgeben zu finden – viele kommen damit ganz gut klar, andere haben Probleme damit», erzählt uns Gregor Mägerle der Schuldenprävention Zürich. Den Stutz auszugeben sei durchaus legitim, solange dies in Massen geschieht, so der Experte weiter.

Woher stammt aber unsere Fähigkeit oder die Inkompetenz, mit Scheinen umzugehen? «Die Eltern stellen beim Thema Geld wichtige Bezugspersonen dar», sagt Mägerle. Auch wenn wir uns während der Pubertät von ihnen abwenden – das Schwätzchen über den ersten Joint-Flash halten wir definitiv nicht mit unseren Erzeugern – sind sie etwa bei der Steuererklärung immer noch die Ansprechpersonen Nummer eins. Beweisen also die Eltern in Sachen Cash ein glückliches Händchen, tun wir das oftmals auch.

Zeig, was du hast!

Genau wie die Eltern, beeinflussen aber auch unsere Freunde unser Konsumverhalten: «Junge Menschen orientieren sich oftmals an Kollegen.» Und diese haben ihre Finanzen entweder im Griff oder kommen gerade so über die Runden.

«Die Erziehung und Werte spielen beim Umgang mit Geld eine grosse Rolle», erzählt uns auch Hans Baumgartner, Leiter Region Zürich bei der Credit Suisse. Während Jugendliche etwa für das Studium oder die erste eigene Wohnung sparen, würden aber stets auch der Konsum mit dem Internet und Shoppingmöglichkeiten wachsen: «Die Verlockungen Geld auszugeben statt zu sparen sind heutzutage sehr gross.»

Geld zerrinnt uns also zwischen den Fingern wie die Drinks an einem Samstagabend. «Je nach Lebensstil kann man natürlich sehr viel Geld ausgeben. Die Kosten für Ausgang und Kleider kumulieren sich schliesslich», sagt Baumgartner weiter. Denjenigen, die kein Mass für ihre Ausgaben haben, könne dies plötzlich zu viel werden.

120'000 Franken – ein Einzelfall

Wie kann aber ein junger Mensch – wie etwa unsere 24-jährige Leserin – schon 120'000 Franken angespart und alles selber erarbeitet haben? «Das kommt sehr auf das Einkommen, die Höhe der Ausgaben und die Disziplin beim Sparen an», erzählt der Experte. Daher sei sie vermutlich ein Einzelfall. «Jugendliche in Ausbildung können pro Monat jeweils nur ein paar hundert Franken beiseite legen.» Wir verneigen uns schon mal vor der Dame. Soviel Stutz hat nicht jeder Mittzwanziger. Wir zumindest nicht. #WorkingHardForTheMoney

Und auch Hans Baumgartner findet: «Spätestens ab 25 sollte sich jeder intensiv mit den Themen Sparen und Vorsorge beschäftigen. Wichtig ist ein bewusster Umgang mit dem Geld, das jemandem zur Verfügung steht.» Damit wir in der Rente nicht plötzlich wieder auf Sparflamme leben und uns eine möglichst billige WG suchen müssen.