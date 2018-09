Diese Frau will Hitlers Werk vollenden

«Habt ihr gehört, dass Donald Trump heute seine Präsidentschaftskandidatur bekanntgegeben hat? Donald Trump wird unser nächster Präsident – es wird so geil!», ereifert sich eine junge Frau in einem viralen Twitter-Video. Ob der Clip, vom User BigGrinFilms online gestellt, schon älter ist, oder die Dame einfach etwas verwirrt ist (was nicht allzu verwunderlich wäre), ist nicht ganz ersichtlich.



Ersichtlich allerdings ist die Einstellung der Lady, die wahrlich kein Blatt vor dem Mund nimmt und eine Minute lang all die Typen von Menschen auflistet, die sie nicht leiden kann. Spoiler: Sie hasst eigentlich alle.



Menschen-Zoos und Hitlers Werk



«Ich mag keine Juden, ich mag keine Schwarzen, ich mag keine Latinos und ich hasse 95 Prozent der Weissen», lässt sie uns wissen. Ihre Begründung: «Weil ich es kann. Die meisten von ihnen sind faul und ignorant. Wir sollten sie als Sklaven halten. Oder einen Zoo aus ihnen machen und sie alle schlagen – das wäre lustig! Ich meine es todernst.»



Sie fährt fort, über ihr bisheriges, wenig ereignisreiches Leben zu sprechen. «Nun, bisher ist es nicht viel, es war ziemlich scheisse, aber eines Tages werde ich alles übernehmen und ich werde das fertigstellen, was Hitler begonnen hat. Ich werde alle töten. Und ich werde es durchziehen. Ihr werdet sowieso alle sterben, also fuck it.»



Empathie für psychische Probleme



Der Clip, versehen mit dem Hashtag ResistTrump, wurde innerhalb weniger Tage rund 750'000 Mal aufgerufen und von 13'000 Leuten geteilt. Viele der Kommentatoren argumentieren, dass das Video nur dazu diene, eine eindeutig an psychischen Problemen leidende Frau blosszustellen.



«Das ist keine Lynchmob-Befürworterin. Das ist jemand, dem es nicht gut geht und der dringend Hilfe braucht», schreibt Userin Kessbd. «Anstatt uns auf eine Hetzjagd gegen diese Frau einzulassen, sollten wir sie umarmen und zu jemandem bringen, der medizinisch qualifiziert ist.»



Bedrohung für die Liebsten



Doch nicht alle sind derart gefestigt in ihrem Glauben an das Gute im Menschen. Die grosse Mehrheit der Kommentare ist davon überzeugt, dass die Frau im Video eine legitime Bedrohung für sich selbst und vor allem für andere darstellt. Deshalb müsse sie identifiziert und gefunden werden, um Schlimmeres zu vermeiden.



Userin Alice Evans reagiert empört: «Diese Idee mit der Umarmung ist lächerlich. Sie sitzt da und sagt, dass sie uns alle töten will. Es ist viel zu spät für eine Umarmung! Ja, es klingt wie Provokation. Ja, sie hat bestimmt nicht alle Tassen im Schrank. Aber ich will sie in der Nähe meiner Liebsten? Nein!»