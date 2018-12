Die traurigste Fotostrecke des Internets

Hast du heute schon deine Eltern angerufen, um zu sagen, wie lieb du sie hast? Oder deiner BFF eine Whatsapp-Nachricht mit Herzchen geschickt? Oder deinem Coiffeur für seine aussergewöhnlich geschickte Scherenführung gedankt? Nein? Dann los. Schliesslich weisst du nie, wann es das letzte Mal sein wird.

Der Grund für unseren pessimistischen Blick in die Zukunft: Eine Fotostrecke mit den allerletzten, auf der Kamera festgehaltenen Bildern von geliebten Menschen. Die auf der Online-Plattform «Boredpanda» geteilten Schnappschüsse zeigen Menschen vor ihrem Tod, der bei einigen zwar schleichend, aber vorhersehbar war und bei anderen völlig unerwartet eintraf.

Grosseltern, Geschwister und Freunde

Die geposteten Bilder zeigen etwa die letzten gemeinsamen Momente eines alten Ehepaares, das Hand in Hand nebeneinander am Sterbebett liegt, den letzten Schnappschuss des Bruders, der wenig später von einem betrunkenen Lenker totgefahren wurde und den im Pool ertrunkenen Sohn.

Die wohl traurigste Bildstrecke des Internets und die dazugehörigen Bildunterschriften sind zwar ein schönes Andenken an die Liebsten, der Anblick der Toten in einem letzten, teils unbewusst emotionalen Moment lässt uns aber auch gleichzeitig etwas erschaudern. Gut, wir haben auch etwas Pipi in den Augen.