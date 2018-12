«Fortnite»-süchtige Kids machen nun Entzug

Die Sucht nach Videospielen kann in besonders hartnäckigen Fällen ganze Leben ruinieren. Anfang Juni nahm die Weltgesundheitsorganisation deshalb «Gaming Disorder» in ihren Katalog der offiziell anerkannten psychischen Krankheiten auf. Das Videospiel «Fortnite» hat es besonders vielen angetan – inzwischen gamen es nämlich mehr als 200 Millionen Spieler. Darunter befinden sich auch etliche Jugendliche, die süchtig geworden sind.

Gesunder Umgang mit Technologien

Eine Umfrage von «Common Sense Media» hat ergeben, dass über 61 Prozent der befragten acht- bis 17-Jährigen in den USA das Survival-Shooter-Game regelmässig spielen. 21 Prozent der Eltern machen sich Sorgen um deren Umgang mit dem Game. Eltern «Fortnite»-süchtiger Kids senden ihre Sprösslinge deshalb in Rehabilitationscamps, bevor sie sie stationär behandeln lassen, wie man es beispielsweise in der Abteilung für Verhaltenssüchte an der Universitären Psychiatrischen Klinik Basel tun kann.

Solche Camps in den USA, wie beispielsweise das «Reset Summer Camp», bieten Gruppensitzungen an, in denen Experten den Teenagern einen normalen Umgang mit Games lehren und über Selbstkontrolle und Videospielsucht sprechen – natürlich wird ihnen das Handy vorher entzogen. Die Kids lernen im vierwöchigen Sommercamp gesund zu leben, Themen wie regelmässiges Schlafen und Essangewohnheiten stehen ebenso auf dem Plan.

Im Lager lernen die Jugendlichen zusätzlich alltägliche Dinge wie Kochen oder Wäsche machen. Das Ganze sei gemäss Lorrine Marer, einer britischen Verhaltenstherapeutin, nötig. Der Nachrichtenplattform «NBC News» gegenüber behauptet sie: «Dieses Spiel ist wie Heroin. Ist man einmal süchtig danach, kommt man auch nicht mehr weg davon.» Michael Jacobus, der das «Reset Summer Camp» leitet, erzählt ebenfalls «NBC News», dass mehr als die Hälfte aller Kids, die ihren Sommer im Camp verbracht haben, wegen «Fortnite» dort gewesen seien. Nächsten Sommer plant Jacobus die Anzahl Plätze zu verdoppeln. Die Nachfrage werde wachsen, ist sich der Camp-Leiter sicher.

Kaum Nachfrage in der Schweiz

Game-Entzugscamps gibt es in der Schweiz noch keine. Das Bedürfnis nach einem Digital Detox – dem Verzicht auf jegliche elektronische Geräte wie Smartphone oder Tablets – steigt jedoch. Einige Schweizer Hotels bieten ihren Gästen schon Angebote an, um ihnen das Offline-Sein zu vereinfachen. «Alpenwind», eine Plattform, auf der Übernachtungen in Alphütten gebucht werden können, wirbt beispielsweise mit Digital Detox. Ebenfalls verzichtet das Hotel «Rosenlaui» im Berner Oberland auf Fernsehen, Radio und Internet-Anschluss.