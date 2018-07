Sie macht Millionen mit Eiterpickeln

Die Chancen stehen gut, dass du – zumindest zufällig, wenn nicht sogar sehr bewusst – die Amerikanerin Sandra Lee schon beim Verrichten ihrer Arbeit beobachtet hast. Die gute Dame ist besser bekannt unter dem Namen «Dr. Pimple Popper» und die wohl mit Abstand berühmteste Dermatologin der Welt.



Der Sprung von YT ins TV



Auf ihrem Youtube-Kanal zeigt sie unzensiert und ihn Nahaufnahme die ekelhaftesten (und dabei gleichermassen spannendsten und befriedigendsten) Eingriffe an Patienten mit mal mehr, mal weniger starken Hautproblemen. Angefangen beim Entfernen von Mitessern, über exzessives Pickelausdrücken bis hin zu kleinen Operationen zur Extraktion von riesengrossen Eitergeschwüren – seit Frau Lee vor drei Jahren damit begonnen hat, steigt ihre Fangemeinde täglich.



Mit mittlerweile gut vier Millionen Abonnenten und weit mehr als zwei Milliarden (!) Video-Klicks gehört die 47-Jährige Ärztin zur High Society der Internet-Elite. Und nun hat sie das geschafft, wovon wohl die meisten Web-Celebs nur träumen: Den Sprung von Youtube direkt ins Fernsehen.



Erst die Arbeit, dann das Vergnügen



Mitte der Woche lief die erste Folge ihrer ersten eigenen TV-Show, schlicht «Dr. Pimple Popper» genannte, auf dem US-Sender TLC zur Prime Time. Hier gibt sie im Grunde genau das, was ihre treuen Fans seit Jahren lieben: Freude am Ekel. Die Reality-Doku begleitet Patienten mit ausgefallenen dermatologischen Leiden vor, während und nach dem Eingriff durch die Pickel-Päpstin.



In der ersten Sonderepisode des (jetzt schon) Kult-Erfolges betreut Sandra Lee vier einzigartige Menschen. Einer von ihnen, ein bärtiger Rothaariger, scheint es der Ärztin besonders angetan zu haben. Bevor es aber ans Eingemachte geht, muss zuerst dem golfballgrossen Fettpolster, das prominent auf seiner Stirn wächst, der Garaus gemacht werden...



Der Doktortitel bleibt bestehen



Wer jetzt denkt, die clevere Business-Lady würde sich auf ihrer lukrativen Karriere als gefeierte Youtube-Vloggerin und aufstrebender Reality-Star ausruhen, der denkt natürlich falsch. Neben traditionellen Merchandise-Artikeln wie eigenen Socken, Tassen und T-Shirts, soll kommenden Herbst ein Gesellschaftsspiel namens «Pimple Pete» für Gross und Klein auf den Markt kommen. Ziel: So viele Pickel an einem Plastikkopf auszudrücken, wie nur möglich.



Sandra Lees Vermögen wird auf umgerechnet zwischen fünf und sieben Millionen Dollar geschätzt – Tendenz rasant steigend. Und falls das doch alles auf Dauer nichts werden sollte, kann sich Dr. Pimple Popper ja immer noch auf ihr Medizinstudium und ihre höchst erfolgreiche Praxis verlassen.