Die Welt boykottiert «Last Christmas»

Gehörst du auch zu den Menschen, die bei anstehender Winterzeit anfangen, den Weihnachtssong «Last Christmas» zu verfluchen? Damit bist du nicht allein! Gefühlt jeder zweite hat eine Ablehnung gegen den Weihnachts-Klassiker, der in den Radios rauf und runter gespielt wird, sobald die erste Kerze am Kranz erleuchtet.



Um also nicht Opfer von auditorischem Missbrauch zu werden, hat sich ein Radiosender eine nette kleine Challenge ausgedacht, die mittlerweile gar nicht mehr so klein ist. In ganz Europa, den USA, aber auch in Japan, Indien, Australien und Kenia wird fleissig mitgespielt. Aufgebaut ist die Challenge wie ein Überlebensspiel, das dir aufträgt, «Last Christmas» von ersten bis zum 24. Dezember nicht anzuhören.



Riesige Pub-Kette verbietet den Song



Sobald du «Last Christmas» irgendwo hörst, bist du ausgeschieden und musst deine Niederlage auf Social Media mit dem Hashtag #whamageddon posten. Mittlerweile kursieren auf Instagram über 2000 Hashtags von Menschen, die wohl nichtsahnend vom Weihnachtsklassiker erwischt und nach Whamhalla gebracht wurden. Auf der offiziellen Whamageddon-Website kann man auf der Wall of Whamhalla nachsehen, wie viele Menschen aus deiner Umgebung bereits verloren haben.



In Grossbritannien hat ausserdem der Geschäftsführer der Fullers Inn Pub-Kette beschlossen, bei dieser Challenge im grossen Stil mitzuwirken und hast kurzerhand ein Verbot ausgesprochen, das es in allen seiner 231 Pubs verbietet, Last Christmas von Wham zu spielen. Da jeder bereits freiwillig oder unfreiwillig bei dieser Challenge mitmacht, geben wir noch die genauen Regeln mit auf den Weg und wünschen dir alles Gute fürs Überleben.





Regel 1

Primäres Ziel ist es natürlich, sich so lange wie möglich dort aufzuhalten, wo man kein «Last Christmas» zu hören bekommt, was sich zur Weihnachtszeit dann doch etwas schwieriger gestalten lässt.



Regel 2

Das Spiel beginnt am ersten Dezember und endet am 24. Dezember um Mitternacht.



Regel 3

Ausscheidungsgrund ist nur die Originalversion. Das heisst du kannst Last Christmas-Bootlegs,-Remixes und Covers so lange hören, bis dir die Ohren rausfallen.



Regel 4

Sobald du den originalen Song irgendwo hörst, bist du ausgeschieden!



Bonus Regel

Poste auf Social Media den Hashtag #whamageddon, wenn du ausgeschieden bist.



Abschlussregel

Wir können dich nicht davon abhalten, deine Freunde nach Whamhalla zu schicken, aber da es ein Überlebensspiel und kein Battle Royal ist, wäre es schön, wenn du kein Arsch wärst.



