Deine Morgentoilette kann unser Date ruinieren

Während der Kennenlernphase präsentieren wir uns alle von unserer besten Seite. Wir sparen uns das schönste Outfit für den Abend des grossen Dates auf, bestellen den Döner ohne Zwiebeln und putzen präventiv die Wohnung – nur für den Fall, dass es uns tatsächlich gelingt, die neue Bekanntschaft in unser Knusperhäuschen zu locken. Absolut legitim. Schliesslich ist jedem klar, dass man bei den ersten Dates nicht den wahren Menschen trifft, sondern eine mit billigen Strasssteinen verzierte Attrappe des Wesens, das wenige Monate später in Trainerhosen auf der Couch fläzt und sich Nachos mit Käsesauce ins Gesicht stopft.

Gewisse Dinge lassen sich aber nur schwer verstecken. Mangelnde Rechtschreibkenntnisse zum Beispiel, was eine Redaktionskollegin in den Wahnsinn treibt. Bei mir sind es körperliche Ausscheidungen, vor allem diejenigen, die den Hinterausgang nutzen. Ja, die morgendliche Darmentleerung mit all ihren Begleiterscheinungen birgt das Risiko, dass ich eine frische Affäre von einer Sekunde auf die nächste absolut abstossend finde.

Der entwürdigende Morgen danach

Flashback: Vor ungefähr einem Jahr begegnete ich im Ausgang einer wunderschönen Frau und kitzelte mit mehr Glück als Verstand sowohl Name als auch Handynummer aus ihr heraus. Es folgten zwei unglaublich aufregende Wochen des digitalen Paarungstanzes. Ein Treffen von Angesicht zu Angesicht scheiterte an diversen Verpflichtungen, deshalb tauschten wir stundenlang Nachrichten aus. Als wir uns dann tatsächlich verabredeten, schien alles perfekt und letzten Endes rappelte es in der Kiste.

Guten Morgen, Küsschen auf die Backe, einvernehmliches Kuscheln – alles gut und offenbar beide schon low-key-verknallt. Jedenfalls bis zu jenen verhängnisvollen Minuten, in denen sie sich ins Badezimmer schlich. Nun, meine Wohnung ist ungefähr so gross wie ein Hotelzimmer und der Lokus grenzt direkt ans Boudoir. Getrennt alleine durch eine dünne Holztür liess sie ihrem Drang freien Lauf. Während es da drin plumpste, polterte und ächzte sass ich fassungslos auf der Bettkante und wusste: So toll ich meine neue Gespielin auch fand – nach dieser Enthüllung würde ich sie nicht mehr mit den gleichen Augen sehen. Ich meldete mich nie wieder bei ihr.

Life-Hacks eines Kot-Ninjas

Bevor du mich hier zum Übeltäter machst: Mir ist vollkommen bewusst, dass es sich bei der Morgensitzung um einen völlig natürlichen Vorgang handelt. Wir alle kacken. Selbst ich. Aber sogar diese unvermeidbare Prozedur lässt sich mit Würde und Diskretion gestalten, deshalb hier einige Tipps aus dem Fundus eines erfahrenen Kot-Ninjas.

1. Du bist bei deinem neuen Gspusi zuhause, musst aber dringend? Dann verkneif es dir.

2. Wenn sich das Unvermeidliche nicht länger hinauszögern lässt, weil dein Enddarm zu bersten droht, sag, du möchtest gerne duschen.

3. Sollte sich das Badezimmer in Hörweite befinden, lass das Duschwasser laufen, bevor du dich auf den Thron setzt, um deine Ka(c)kophonie mit einer Lärmkulisse zu kaschieren.

4. Leg vorher ein paar Blatt WC-Papier in die Toilette. So verhinderst du Plumps-Geräusche.

5. Beeil dich. Es ist ein Sprint, kein Marathon. Kein Rumscrollen auf Insta, keine Zeitung – du bist schliesslich nicht zum Spass hier. 30 Sekunden sind die absolute Obergrenze.

6. Vorsicht beim Abreissen des Klopapiers, ebenfalls ein höchst verräterisches Geräusch.

7. Sobald das Geschäft erledigt ist, betätige auf keinen Fall die Spülung, sonst fliegt deine Tarnung auf. Wisch dir den Hintern ab und hüpf unter die Dusche.

8. Nach der Dusche wartest du ungefähr eine Minute und spülst dein Häufchen erst dann runter. So hört es sich draussen an, als hättest du nur noch eben rasch gepinkelt.

9. Falls sich der Gestank noch nicht verzogen hat, überdeck ihn mit einem Streichholz oder Deo.

10. Kehre erfrischt und entleert zurück ins Schlafzimmer und lass dir nix anmerken. Gratuliere, junger Padawan: Du hast das perfekte Verbrechen begangen.

Entblösse dich nicht zu schnell

Es mag albern klingen, dass ich eine vielversprechende Bekanntschaft nur wegen belauschter Flatulenzen in den Wind (got it?) geschossen habe. Mir geht es dabei auch nicht darum, dass man in einer jahrelang gefestigten Beziehung ein Versteckspiel aus der Morgentoilette macht. Während der Rosarote-Brille-Phase möchte ich aber noch nicht unfreiwillig Zeuge deines Stuhlgangs werden. Nenn mich überempfindlich – der erste Morgen danach ist in meinen Augen aber zu früh, um sich selbst derart zu entmystifizieren.

Ein gewisser Schein soll mindestens am Anfang einer Beziehung gewahrt werden. Mit der Zeit lockern sich diese Grenzen dann von selbst: Irgendwann hört man sich gegenseitig im Schlaf pupsen, plötzlich rülpst ihr gegeneinander um die Wette und ab einem gewissen Punkt schliesst du vielleicht nicht einmal mehr die Badezimmertür, wenn du da drin rumtrötest.

Wie sieht es bei dir aus? Stört es dich, wenn dein Date bereits während der Kennenlernphase vor dir furzt und du sie auf der Toilette hörst oder findest du, man sollte sich von Anfang natürlich zeigen? Diskutier in den Kommentaren mit!