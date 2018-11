Insta-Hipster lieben «Nagellack» für die Zähne

Die Welle an bizarren Schönheits-Trends spült gerade wieder ein kurioses Stück Insta-Wahnsinn ins Netz. Anstatt stolz die strahlend weissen Beisserchen zu zeigen, posieren coole Kids auf Instagram im Moment mit in allen Farben des Regenbogens schimmernden Zähnen. Dazu verwenden Kenner und Könner eine neue bahnbrechende Erfindung: Farbigen Lack fürs Gebiss.



Bunte Zähne statt Tattoos



Stylishe Girls präsentieren sich mit farbenfrohen Kauwerkzeugen und sammeln fleissig Likes für ihren exzentischen Individualismus, der immer mehr Einzug in den realen Alltag ausserhalb des Internets hält. «Wir sehen, dass unser Produkt immer alltagstauglicher wird – von einem Club- und Festival-Style mausert es sich langsam zum alltäglichen Akzent am Arbeitsplatz», sagt David Silverstein, der Markenschöpfer der Firma «Chrom», die den Trend ins Rollen gebracht hat.



Zugegeben, hierzulande mag es wohl eher unprofessionell erscheinen, mit neongrünem Grinsen morgens im Büro aufzutauchen. Silverstein hat allerdings eine Vision von mehrfarbigem Mundgefühl, das eines Tages so alltäglich sein soll wie Tattoos es heute sind. «Vielleicht gehst du bald mit einem Zahn zur Arbeit, der zu deinem Nagellack oder deiner Haarfarbe passt», sagt er.



Wie schädlich ist der Trend?

Während andere, ähnliche Produkte schon seit einiger Zeit auf dem Markt seien, sieht sich «Chrom» als wahrer Vorreiter, der den Hype durch seine gesundheitlich absolut unbedenkliche Formel erst so richtig unters willige Volk gebracht hat. Im Gegensatz zu Tätowierungen sei die Zahnfarbe auch nicht permanent. Nach spätestens 24 Stunden bekämen die Beisserchen wieder ihre ursprüngliche Fabe zurück.



Diverse Zahnärzte warnen jedoch laut eines Berichts in der «New York Post» über die übermässige – das heisst: tägliche – Anwendung von bunter Zahnfarbe. Trotz anderweitiger Versprechen der Hersteller könne es bei dauerhafter Bemalung zu bleibenden Rückständen oder gar Beschädigung des Zahnschmelzes kommen.