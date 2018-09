Meine beste Freundin hat Borderline

Dieser Artikel wurde im Februar 2016 das erste Mal publiziert.



Meine allerbeste Freundin Paula ist 21 und studiert Literatur. Sie ist der liebste Mensch der Welt. Lustig, hilfsbereit, superschlau und ihre Gabe, sich über noch so kleine Dinge im Leben von Herzen freuen zu können, ist beeindruckend und oft beneidenswert. Ihr Gerechtigkeitssinn so ausgeprägt wie bei keinem anderen Menschen, den ich kenne.



Doch hinter all der himmelhoch jauchzenden Lebensfreude und der enthusiastischen Liebe, die sie für jeden Menschen aufbringen kann, der ihr über den Weg läuft, gibt es auch eine Schattenseite. Die zu Tode betrübte Paula, die die Last der Welt auf ihren Schultern trägt. Die nächtelang nicht schlafen kann, weil eine innere Angst sie davon abhält, ihre Augen zu schliessen. Diese Angst in Worte zu fassen, zu erklären, ist nicht einfach.



Alte Damen, die im Park Tauben füttern



Es ist keine bestimmte Furcht, wie etwa vor Einbrechern oder Monstern oder Spinnen. Viel eher eine unglaublich präsente – und vor allem oft irrationale – Panik davor, nicht gut genug zu sein. Die Angst, alles zu verlieren. Paulas Freunde, die sie mehr liebt als sich selbst, ihre Familie, ohne die sie schon längst nicht mehr hier wäre. Und irgendwann schliesslich auch sich selbst.



Oft weint sie. Manchmal aus Traurigkeit, weil sie die Welt nicht retten kann und sich alleine fühlt. Oft vor Schönheit und Ehrfurcht und Liebe zum Leben. Wenn sie alte Damen sieht, die im Park Tauben füttern. Wenn man ihr Postkarten mit lustigen Katzenbaby-Motiven schenkt. Wenn ich ihr sage, dass ich sie gern habe.



Die Welt ist gut oder böse



Paula fühlt sich nicht krank, sie sieht die Welt nur in anderen Farben, als die meisten Menschen. Paula ist Borderlinerin. Seit ihrem letzten Selbstmordversuch im vergangenen Sommer ist sie wieder in therapeutischer Behandlung. Rund ein Jahr davor hatte sie ihre Therapie abgebrochen und ihre Medikamente abgesetzt. Eine Heilung ist nicht möglich, man kann nur durch Gesprächstherapie und medikamentöse Behandlung die Symptome eindämmen.



Borderline-Patienten, oder «emotional instabile Persönlichkeiten des Borderline-Typus», wie man in Fachkreisen sagt, erleben ihre Umwelt als Pool voller Gefühle und Gegensätze. Sie teilen ihre Welt in gut und böse ein, Mittelwege und Kompromisse gibt es nicht. Das macht den Umgang mit Paula und anderen Borderlinern zwar oft schwer, aber nicht unmöglich.



Neue Perspektiven auf das Leben



Im Gegenteil: Hat man erstmal den Dreh und stellt sich offen der Thematik, wird man als Freund oder Angehöriger schnell merken, dass man hier Menschen finden kann, durch deren andersartige Weltsicht neue und bereichernde Perspektiven auf das Leben aufgezeigt werden. Erwartet wird dafür keine Dankbarkeit, sondern nur das Gefühl, gebraucht und beachtet zu werden.



Klingt vielleicht einfacher, als es ist. Auch mir fällt es oft schwer, nicht unabsichtlich einen winzigen falschen Schritt zu gehen, der «normalen» Leuten wohl gar nicht auffallen würde, Menschen wie Paula jedoch in eine tiefe Sinneskrise zu stürzen vermögen. Aber machbar ist es allemal. Und vor allem ist es die kleinen Mühen wert. Für Paula und für mich.