«Ich schlage keine Mütter»

Aufgetürmt in einer einschüchternden, bedrohlichen Pose schmücktSøren Falby, ein 33-jähriger Däne, ein Meme mit der Aufschrift: «Er schlägt deine Mutter, was würdest du machen?». Wir kennen sie doch alle, diese Memes, die fleissig auf den sozialen Netzwerken geteilt werden. Der angestrebte Effekt des Bildes ist ganz klar:



Würdest du es riskieren, ihm die Stirn zu bieten, um deine Mutter zu schützen? Angesprochen fühlt sich dabei wohl jeder und weil es so lustig ist, sich vorzustellen, dass du deine Mutter vor einem Hulk beschützen musst, verlinkst du gleich deine ganze Community darauf, um sie mit demselben Gewissenskonflikt zu konfrontieren.



Er posiert in Frauenkleidern



Solche Memes sind auch schnell wieder vergessen, erregen geschätzt wohl nur ein paar Sekunden das Gemüt, haben dafür eine enorm grosse Reichweite, die viele Meme-Protagonisten unfreiwilliger Berühmtheit aussetzt. So auch Søren Falby aus Dänemark, der ein Fitness- und Personal Trainergeschäft betreibt. Er wollte die Message, die mit ihm über tausend Mal geteilt wurde, klarstellen und veröffentlichte auf Facebook ein Statement dazu:«Ich werde von niemandem die Mutter verprügeln. Ich liebe meine Mutter abgrundtief. Sie würde mich umbringen, wenn ich jemals eine Frau schlagen würde» und postete dazu ein Bild von sich und seiner Mutter.



Auf Reddit lieben die Kommentatoren Falbys Antwort auf das Meme und nannten ihn einen Teddybären, denn auf Instagram präsentiert sich das Muskelpacket nicht nur von seiner harten Seite. Er posiert selbstbewusst in einem Kleid seiner Freundin Malene Larsen, zeigt sich kuschelnd mit ihr im Bett und beweist uns damit, dass eine harte Schale auch einen weichen Kern besitzt.