Designer-Outfits kann man jetzt mit Drogen bezahlen

In Amsterdam sorgte die Sportmarke Björn Borg gerade für Aufsehen – besser gesagt die Marketingidee von der Stockholmer Agentur Nord DDB. In einem Pop-up-Store, der für einen Tag geöffnet war, wollte das Verkaufspersonal kein Geld, sondern nahm Drogen als Bezahlmittel an. Dahinter steckte eine Message, die sich auf neurowissenschaftliche Grundlagen beruft.



«Wenn du trainierst, setzt dein Gehirn Serotonin, Dopamin und Endorphine frei, dieselben Neurotransmitter, die von den meisten Happy-Drugs hervorgerufen werden. Im Gegensatz zu den meisten Drogen, ist Sporttreiben kostenlos und legal», erklärt man im Werbevideo, das auf YouTube hochgeladen wurde.



Für Drogen gibt’s limited Editions



In einem offiziellen Statement lässt Björn Borg ausrichten, dass der Pop-up-Store in Amsterdam auf grosses Interesse gestossen ist. Wer den Laden besucht und Drogen gegen Sportbekleidung tauscht, erhält vakuumverpackte Sportshirts aus einer limitierten Björn Borg-Kollektion mit exklusiven Illustrationen von Patrick Saville.



Jonas Lindberg Nyvang, Marketingdirektor bei Björn Borg, sagt in einer Pressemitteilung: «Ich glaube, jeder kann uns zustimmen, dass Bewegung besser ist als Drogen! Es ist erstaunlich, wie das Gehirn auf Bewegung und Euphorie gleichzeitig reagiert. Tatsächlich werden durch das Training Substanzen in Ihrem Gehirn freigesetzt, die in einigen Ländern illegal sein könnten.»